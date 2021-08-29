Во что Путин превратил российскую прессу – давно известно и как-то иначе, кроме как орган боевой пропаганды, она не воспринимается. Причем, официальный статус того или иного СМИ – не имеет значения. Пусть в его названии будет фигурировать принадлежность к экономике, спорту или культуре, это будет всего лишь фон того, что на самом деле нужно вбить в головы тем, до кого они могут дотянуться. В первую очередь, они работают по своему населению, ну а дальше – где будет позволено.

И вот именно не политические, по флагам, ресурсы, являют собой самый интересный объект исследования. Понятно, что они подманивают публику профильными материалами, а в нужный момент, и наверное – по какой-то команде, публикуют материалы совсем не профильного характера и что самое интересное, на узкие темы политического характера. Понятно, что они работают в режиме 70/30 или с еще меньшей пропорцией вброса, чтобы отрабатывать по своей аудитории, которая туда заходит по интересам.

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Но это же свойство становится и неким индикатором, по которому можно вычислять некоторые темы, которые именно сейчас важны для Кремля. Согласимся, что когда спортивное и экономическое издание, никак тематически друг с другом не связанные, вдруг синхронно публикуют какой-то однотипный, а иногда – идентичный материал, политического свойства. Такое не может происходить случайно и тогда можно что-то такое вычислять, помимо желания самого центра пропаганды.

И вот за последние дней десять несколько раз происходило нечто подобное. Одновременно в нескольких не политических изданиях вдруг публиковались статьи о том, что в Германии проведены опросы и в результате стало понятно, что от 60 до 80 процентов опрошенных считают строительство газопровода СП-2, крайне полезным. Здесь нет смысла рассуждать о том, насколько немцы вообще знают суть этого вопроса, поскольку у них вполне хватает других забот, но вот эта синхронная подача выглядела как симптом какого-то процесса, суть которого не вполне понятна. И вот коллеги, живущие в Германии, сами того не зная, натолкнули на то, что можно считать ответом на этот вопрос.

Поскольку сейчас в Германии началась финальная стадия федеральной предвыборной кампании, когда политические силы и их лидеры артикулируют свои позиции по ряду ключевых вопросов так, как они это видят на самом деле, то различные аналитики составляют политическую картину, находя что-то общее, в программах партии и то, что их отличает. Это крайне важно, поскольку этот анализ будет важным подспорьем для тех, кто еще не определился с тем, за какую программу он будет голосовать. Эксперты раскладывают эти программы по полочкам, освещая наиболее важные моменты, а избиратели уже согласятся или не согласятся с ними, но безусловно обратят внимание на все ключевые позиции, которые им представлены на обозрение.

И вот оказывается, что буквально все политические силы, кроме нынешнего правящего блока ХДС/ХСС, выступают с критикой Меркель за ее бесхребетную политику в отношении Москвы и Путина, а кроме того, однозначно осуждают ее за позицию "СП-2 это – чисто коммерческий проект". Уже всем очевидно, что Меркель закостенела на этой формуле и банально отказывается принимать факты из объективной реальности.

Так, Александр Граф Ламфсдорф, внешнеполитический представитель СвДП (Свободной демократической партии) яростно критикует правительство Меркель, которое, по его словам, "в течение многих лет пренебрегало дипломатической гибкостью, в отношении проекта и пренебрегало мнением партнеров как в Европе так и Америке. По его словам, постоянный аргумент госпожи Меркель о том, что "Северный поток-2" — это всего лишь экономический проект, нанес большой ущерб внешней политике страны.

Очень показательно то, что партия "Зеленых" и их кандидат в канцлеры Анналена Бэрбок разделяют эту точку зрения. Мало того, жесткая позиция партии в отношении политики Кремля принесла им поддержку консервативного среднего класса Германии. Это как раз то электоральное поле, на котором играет политическая сила Меркель. То провальное уменьшение поддержки блока ХДС/ХСС обусловлено как раз тем, что консервативный электорат не принял протеже Меркель – Лашета в виде преемника и со все большим осуждением относится к ее политике относительно Кремля и Путина.

С критикой Меркель по поводу ее политики относительно Кремля и в этом свете, той позиции, на которой оказалась Германия в ЕС, выступил даже кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. Он заявил о том, что политика Германии под предводительством Меркель подорвала авторитет страны среди партнеров по Евросоюзу и что эта самая политика должна быть немедленно пересмотрена сразу после избрания нового правительства.

И вот на этом фоне некоторые общие тенденции начинают вырисовывать политические эксперты. Янис Клюге, эксперт по Восточной Европе в Немецком институте международных отношений и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), считает, что нынешние отношения между Берлином и Москвой находится на самой низкой точке в постсоветской истории. Причем, он подчеркивает, что после аннексии Россией Крыма, отравления Навального и наглядно продемонстрированной поддержки белорусского режима, взгляды немецких политиков окончательно изменились. Большинство из них, по словам Клюге, теперь считают Россию стратегическим противником.

И чтобы его позиция была наиболее понятной, он поясняет, что в германо-российских отношениях можно выделить три основных проблемных направления.

1.Все более репрессивная внутренняя политика России и преследование независимых СМИ, неправительственных организаций и политической оппозиции.

2.Агрессивные операции российских спецслужб в ЕС. Речь идет не только о прямых, физических атаках на граждан Германии и ЕС, но и о взломе компьютерных систем, и особенно – атаках хакеров на немецкие политические институты.

3.Военный конфликт в Украине является ключевым вопросом в отношениях между Германией и Россией. По его словам: "Пока не будет достигнут прогресс в разрешении этого кризиса, не будет никакого способа попытаться восстановить доверие к России.

Того же мнения придерживается еще один эксперт, Ральф Фуекс, директор научно-исследовательского центра LibMod (Zentrum Liberale Moderne) в Берлине и недавно включенный в список "нежелательных организаций" российского правительства. Он считает, что отношения с Россией "достигают критического момента". Это потому, что "путинская Россия стала противником либеральных западных демократий, как с точки зрения внешней политики, так и политики безопасности". Систематические попытки подорвать демократические западные государства, сотрудничество с крайне правыми и левыми популистскими партиями, нарушения международного права и международных норм как в Сирии, так и в Украине приводят Россию к конфликту с Западом. И от этого надо срочно искать противоядие.

Штефан Мейстер, руководитель программы "Международный порядок и демократия" в берлинском Совете по иностранным делам Германии (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), также говорит о "чреватых" отношениях между Германией и Россией. По словам Мейстера, режим Путина умело использовал неспособность Запада действительно играть решающую роль в разрешении крупных конфликтов. При этом он отмечает, что практически все эти конфликты, так или иначе инспирированы или поддерживаются Москвой.

В общем, российским СМИ действительно сейчас надо ставит "дымовую завесу", поскольку в пылу предвыборных баталий в отношении РФ не звучит ничего положительного и более того, почти все оппозиционные силы играют на резкой критике именно промосковской политики Меркель. Так что тут – не до музыки ли спорта. Надо писать, что в Германии Путина все поддерживают.

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