Двое россиян признались в кибератаках против США

Четверо гражданин из Восточной Европы, среди которых двое россиян, признали себя виновными в кибератаках на финансовые учреждения и физические лица в США.

Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста. По словам агента ФБР, их деятельность "привела к убыткам в миллионы долларов для жертв только из Америки".

Согласно документам суда, Александр Гричишкин и Андрей Скворцов из России, а также Александр Скородумов из Литвы и Павел Стасси из Эстонии были учредителями и членами организации, которая оказывала услуги "пуленепробиваемого хостинга".

Фигуранты дела, что рассматривается по закону RICO (об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, направленный на борьбу с организованной преступностью), с 2008 по 2015 года занимались распространением вредоносных программ и похищенных данных.

"Каждый день транснациональные организованные киберпреступники развертывают вредоносное ПО, которое разрушает нашу экономику и преследует наших граждан и предприятия. Преступники, которые целенаправленно помогают этим участникам – так называемые пуленепробиваемые хостеры, лица, занимающиеся отмыванием денег, поставщики украденной идентификационной информации и т. п. – несут не меньшую ответственность за вред, который наносят эти вредоносные кампании, и мы стремимся привлечь их к ответственности", – заявил и. о. помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции США.

Так, Стасси, Скородумов и Гричишкин признали свою вину в феврале и марте 2021 года, а Скворцов – 7 мая по тому же обвинению.

В Минюсте США отмечают, что каждому подсудимому грозит наказание – около 20 лет заключения.

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