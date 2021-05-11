Байден о кибератаке на Colonial Pipeline: я встречусь с Путиным, доказательств причастности РФ нет

Президент США Джо Байден заявил, что ему пока не предоставили доказательств причастности России к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline.

В то же время заверил, что планирует обсудить это со своим российским коллегой Владимиром Путиным на их предстоящей встрече. Об этом сообщает Independent.

Так, американский лидер отметил, что Кремль "несет определенную ответственность за то, чтобы разобраться" с этой ситуацией, поскольку злоумышленники, идентифицированные ФБР, базируются в РФ.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным. Пока наши разведчики не имеют доказательств причастности России к кибератакам. Хотя есть данные, свидетельствующие о том, что вредоносная программа была запущена с РФ. Они (россияне. – Ред.) в определенной степени ответственны за это", – уточнил Байден на брифинге 10 мая.

Он подчеркнул, что кибератаке подвергся один из крупнейших трубопроводов США, которым транспортируют топливо, и эта тема очень важна, поскольку это могла осуществить российская группа хакеров.

Дата и место встречи президентов США и России пока не объявлены, но Байден надеется встретиться с Путиным в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

американский трубопровод Colonial Pipeline потерпел кибератаку, за которой якобы стояла преступная группировка DarkSide из России.