'Двери НАТО открыты, но...' Президент Литвы отбросил вступление Украины в альянс до конца войны

Украина вряд ли сможет стать полноправным членом НАТО до завершения войны с Россией. Однако Альянс должен разработать "дорожную карту" для Киева по вступлению в оборонительный блок, чтобы продемонстрировать готовность к сотрудничеству.

Видео дня

Украина должна стать частью системы безопасности Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью la Repubblica.

Он подчеркнул, что Украина вряд ли сможет стать членом НАТО до завершения войны. Однако российская агрессия не должна стать преградой для того, чтобы подготовить дорожную карту для Киева.

"Это (вступление Украины в НАТО до завершения войны. – Ред.) было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится", – заявил Науседа.

Он считает, что дорожная карта по вступлению в НАТО должна быть предложена Украине уже на саммите глав государств и правительств стран Альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

"Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических "алгоритмов" их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности",— подчеркнул президент Литвы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, Киев ожидает "конкретных шагов" по гарантиям безопасности для Украины на пути к Альянсу и конкретики относительно сроков, когда наше государство сможет стать полноправным членом этого оборонительного союза.

Также сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина на повестке дня" грядущего саммита в Вильнюсе.