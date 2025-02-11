Недавно спецтрамп по Украине и мордору Кит Келлог (дочь которого, как выяснилось, руководит очень проукраинским фондом), сделал весьма интересное заявление. Из него, в частности, вытекает, что:

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во-первых, конкретный мирный план по Украине в ближайшее время (но уже после Мюнхенской конференции) представит лично Трамп;

а, во-вторых, что этот план будет учитывать "большие дискуссии" с лидерами Европы, которые должны сейчас состояться у него (Келлога) и его команды.

Это означает, что Трамп не будет уклоняться, а возьмёт на себя персональную ответственность за воплощение конкретизированного мирного плана в жизнь,

а также, что вариабельность/вариативность этого плана будет зависеть вовсе не от настроения переменчивого Трампа, а от того, в какой степени американцы смогут убедить руководителей ведущих европейских стран относительно участия этих стран в обеспечении дальнейшей украинской безопасности,

Дедушки (а вместе с Трампом и Келлогом ещё и юный Вэнс) будут рулить, а европейцы — выевропеиваться.