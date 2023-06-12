Две тысячи снарядов стоимостью $36 млн: Дания отправит Украине очередной пакет военной помощи

Дания отправляет боеприпасы на сумму 250 миллионов датских крон (36 миллионов долларов). Копенгаген осуществляет передачу снарядов в Украину в соответствии с запросом, поступившим от украинских властей.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. В Дании заявили, что это помощь для контрнаступления, которое "уже ведется".

"Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается", – заявил он.

Дания планирует отправить в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов в качестве поддержки.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности – в том числе боеприпасы", – уточнил министр.

Министр обороны Дании, Троэльс Лунд Поульсен, отметил, что пожертвование в размере 2 тысяч артиллерийских снарядов не гарантирует, что Украина будет обладать достаточным количеством боеприпасов.

"Это вклад в решение конкретной острой проблемы, с которой они сталкиваются. Необходимы дополнительные боеприпасы. Так что это вклад в решение текущей проблемы", – заявил он, добавив, что необходимо сделать еще больше для увеличения производства боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне активизации боевых действий от Киева вновь прозвучали призывы к усилению военной поддержки Украины, особенно со стороны Берлина. Экс-посол Украины в Германии, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Силы обороны нуждаются в танках Leopard 2 и ФРГ могла бы совершить дополнительные поставки.

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