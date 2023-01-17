Двух сербов из базы розыска Интерпола обнаружили в рядах российских наемников: их подозревают в убийствах и торговле наркотиками. Фото

В так называемый "батальон Судоплатова", который оккупанты создали в Запорожской области, вступили два гражданина Сербии, обвиняемых в уголовных преступлениях. Это Милан Лучич с позывным "Дунай" и Йован Бьелотомич "Сава".

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Об этом пишут в сети. Причем оба серба числятся в базе розыска Интерпола по запросу Чехии и Боснии.

Их обвиняют в убийствах, ограблениях и продаже наркотиков.

Как указано на сайте Интерпола, 36-летний Милан Лучич родом из Белграда. Ему предъявлены обвинения в членстве в преступной организованной группировке, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, наркотиков и ядов, хищении и причинении вреда чужому имуществу.

26-летний Йован Бьелотомич обвиняется в ограблении. Он родом из города Биелина (Босния и Герцеговина).

Как пишет Reuters, президент Сербии Александар Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК "Вагнер". В эфире телеканала Happy TV он раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях, где ЧВК призывает сербов вступать в свои ряды.

Как известно, в Сербии запрещено участвовать в конфликтах за ее рубежом. Нескольких человек уже осудили за это. Тем не менее сербы участвовали в войне против Украины в 2014 и 2015 годах.

Российские пропагандисты 17 января заявили, что на оккупированной части Запорожской области наемники из Сербии якобы приступили к боевой подготовке в составе "батальона Судоплатова".

В то же время в пресс-службе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утверждают, будто эта ЧВК никогда не действовала в Сербии и никаких контактов с ней не имела.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Politico, США обеспокоены ростом активности ЧВК "Вагнер" в Сербии и Африке. Ранее Вашингтон признал ее субъектом, вызывающим особую обеспокоенность. В этот же список попали сомалийские террористы и ИГИЛ.