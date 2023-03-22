Два диктатора договариваются в Москве о сотрудничестве – будет ли создан антизападный альянс?

Уже третьи сутки идет визит Главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, к чему, без сомнения, приковано много внимания отечественных и мировых медиа. Не менее интересным фактором этого визита есть то, что одновременно с ним в столицу Украины приехал с визитом премьер-министр Японии Фумио Кишиды – главы исполнительной власти страны, являющийся главным экономическим конкурентом Китая в Азии.

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Визит японского премьера в Украину – мобилизация американских союзников в Азии

Необходимо отметить, что уровень политической, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Японии чрезвычайно высок – так, за 2022 год Япония предоставила $1,6 млрд финансовой и материальной помощи, что примерно равно 10-му месту в структуре поддержки Украины. О военной помощи пока речь не идет, но она не исключается. В частности, в январе 2023 года координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл заявил, что в скором времени Япония представит план поддержки Украины "в подходящий момент", которым вероятно можно считать визит японского премьера. Кроме того, можно ожидать приглашения президента Украины на 49-й саммит "Большой Семерки", который должен пройти в мае этого года в японском городе Хиросима.

Также на фоне визита Си Цзиньпина в Россию довольно интересный шаг по сдерживанию Китая сделали Соединенные Штаты Америки. В частности, президент США Джо Байден подписал 20 марта указ о рассекречивании данных о происхождении Covid-19, эпидемия которого, как известно, началась с Китая.

Есть все основания полагать, что Вашингтон активно готовится к противостоянию с Китаем в формате настоящей холодной войны, мобилизуя своих союзников – Японию, Южную Корею, Австралию, Филиппины и других – в Дальневосточном регионе, на подступах к китайским морским границам. Объектом этого противостояния является Тайвань, а задачей – сорвать планы КНР по присоединению островного государства.

Мировая экономика реагирует на сближение КНР и РФ

Тем временем визит лидера КНР в Российскую Федерацию еще не успел закончиться, а китайские акции на фондовом рынке в Гонконге стремительно начали обрушиваться, что произошло на фоне предположений о возможных поставках оружия из Китая в Россию и последующих экономических санкциях в ответ. Следует напомнить, что в марте 2022 года только от информации, что Китай мог начать поставлять оружие в Россию, часть китайских акций существенно рухнула. В частности, индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, а индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало наибольшим падением с ноября 2008 и с июля 2020 года соответственно. Тем не менее, вероятность такого поворота событий остается весьма высокой, учитывая ментальную близость двух тоталитарных режимов в КНР и РФ.

Китайский "мирный план" – выигрыш времени в интересах Кремля

Поэтому вполне логичны обоюдные заявления двух диктаторов о взаимном расширении и углублении экономического, финансового и энергетического сотрудничества, которые могут скрывать более опасные для всего мира неформальные договоренности о военной помощи. Несмотря на очевидную нерациональность и невыгодность такого шага, его вероятность остается высокой, ведь авторитарные лидеры, которым безусловно Си Цзиньпин, часто теряют критичность мышления и становятся заложниками своих диктаторских амбиций. В публичном пространстве активно муссируется тема "бесполезного плана Китая", о котором довольно положительно высказался российский президент Владимир Путин, намекая на готовность его придерживаться, и упрекая Украину и Запад в нежелании поддержать этот план. Однако, как уже писало наше издание, размытость и двусмысленность формулировок, отсутствие конкретики и признания России агрессором делает этот план скорее фактором, посредством которого Россия сможет подготовиться к дальнейшей эскалации боевых действий в Украине.

Следовательно, трехдневный визит лидера КНР в Россию является опасным свидетельством формирования нового антизападного альянса во главе с Китаем, в котором Москве будет отведена роль "васально зависимого" союзника. Именно за счет финансовых, энергетических, промышленных и военных ресурсов России Китай будет усиливать собственное экономическое могущество, с одной стороны, а с другой – путем поддержки длительной войны истощать США и НАТО, поддерживающие Украину. К сожалению, это ведет к расширению рисков новых военных конфликтов, поэтому немедленное наращивание помощи Украины сможет сломать планы двух диктаторов по вовлечению всего мира в хаос и нестабильность.