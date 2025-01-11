Дубайские компании владеют 55 суднами 'теневого флота' РФ – расследование

Мероприятие активно распространяет информацию о введении санкций против десятков суден так называемого "теневого флота" РФ. Но таких кораблей у России не десятки, а сотни. Только дубайские компании владеют такими 55 суднами.

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Об этом сказано в расследовании финского национального вещателя Yle. Как отмечают журналисты, несмотря на санкции, ЕС продолжает закупать российские нефтепродукты – из третьих стран, куда они попадают теневым флотом.

Те 55 судов, которые зарегистрированы в Дубае и входят в указанный флот, находятся в санкционных списках. Вероятно, их там больше – за счет еще не попавших под санкции кораблей. И именно в этом городе ОАЭ также находится владелец российского судна Eagle S.

Как сообщал OBOZ.UA, Eagle S подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Подводная линия электропередач и телекоммуникаций была повреждена еще 25 декабря. В ЕС назвали повреждение кабелей "одной из серии умышленных атак на критически важную инфраструктуру".

В общей сложности журналисты Yle зафиксировали принадлежность 149 судов российского теневого флота, хотя "владельцы, названия и страны флагов судов теневого флота очень часто меняются". Россия создала широкую международную сеть по обходу экономических санкций, утверждают расследователи.

Не менее трети кораблей, попавших в поле зрения журналистов, изменили свои названия в течение месяца после введения против них санкций. Столько же суден изменили владельцев и управляющие компании. Пятая часть флота вообще перешла под другие флаги.

Такие же владельцы теневого флота РФ есть не только в Дубае, но и в Индии, Китае и "небольших островных государствах, где легко скрыть подлинную принадлежность судна", утверждают расследователи.

Напомним, что 10 января в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. Он сел на мели у немецкого острова Рюген с 99 тысячами российской нефти.

Eventin везет нефть из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид, порт на Суэцком канале. Этот танкер принадлежит к российскому "теневому флоту", который перевозит нефть в обход санкций.

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