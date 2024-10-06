Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пейджеры и рации на своих рейсах

Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока, дубайская авиакомпания Emirates Airlines, запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации на собственных рейсах. Это произошло из-за взрывов этих устройств в Ливане в прошлом месяце.

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Соответствующее заявление было сделано представителями Emirates Airlines. Также, как сообщает Reuters, все рейсы в Иран и Ливан приостановлены.

"Всем пассажирам, путешествующим в, из или через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированной или ручной клади", – цитирует издание заявление авиакомпании.

В Emirates Airlines добавили, что любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности.

Отдельно авиаперевозчик объявил, что рейсы в Ирак и Иран останутся приостановленными до следующего вторника, а рейсы в Иорданию возобновятся в следующее воскресенье. Полеты в Ливан приостановлены до 15 октября включительно.

В Reuters добавляют, что несколько других авиакомпаний также приостановили рейсы в Бейрут и другие региональные аэропорты на фоне повышенной напряженности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль официально опроверг свою причастность к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане. Президент страны Ицхак Герцог заявил, что "категорически отвергает всякую связь с тем или иным источником операций". Он также добавил, что ливанская "Хезболла" нажила себе немало врагов и намекнул, что синхронные подрывы могут быть делом рук именно этих врагов "Хезболлы".

Однако, по данным СМИ, именно Израиль приложил руку к производству пейджеров, массово взорвавшихся у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась не менее 15 лет.

По неподтвержденным официально данным, электронные устройства с "сюрпризом" начали поступать в Ливан летом 2022 года. Они были активированы только 17 и 18 сентября 2024 года.

Тем временем издание The New York Times назвало блестящую операцию Израиля "троянским конем" по-новому.

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