В Израиле автобус с детьми попал в ДТП: есть погибшие и много пострадавших. Фото, видео

На севере Израиля недалеко от деревни Хурфейш в среду, 29 сентября, произошло масштабное ДТП с автобусом, микроавтобусом и легковушкой. Жертвами аварии стали пять человек, среди которых дети: 5-летняя девочка, двое подростков 12 и 15 лет.

Предварительно, травмы различной степени тяжести получили более 40 человек. Об этом пишет NEWSru.co.il (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в автобусе по 89-й трассе ехали около 35 детей из молодежного движения "Бней Акива", которые возвращались домой из поездки. В столкновении также участвовали такси и коммерческий автомобиль.

Видео дня

Среди погибших оказались члены одной семьи, которые ехали в частном автомобиле: 35-летняя мать и трое ее детей, 15-летний и 12-летний мальчики и девочка 5 лет.

Погиб также водитель, 45-летний мужчина, который оказался в ловушке под перевернутым автобусом и получил тяжелые повреждения многих органов, пишет The Jerusalem Post.

Предварительно, столкновение спровоцировал именно автобус. Сперва он влетел в фургон, а затем в легковое авто. Затем транспортное средство перевернулось как минимум три раза и, наконец, приземлилось на бок.

Большинство из 35 детей-пассажиров автобуса получили травмы легкой или средней степени тяжести.

На месте ДТП работало большое количество спасателей, медиков, полицейских, а также три вертолета с медбригадами.

После случившегося копы на некоторое время перекрыли трассу в районе аварии в обоих направлениях.

תאונת האוטובוס בצפון: פצועים נחתו במסוק בבית החולים רמב"ם בחיפה



(מיכל וסרמן, צילום: בי"ח רמב"ם) pic.twitter.com/BNpTDbqYce — כאן חדשות (@kann_news) September 29, 2021

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября в штате Монтана возле населенного пункта Джоплин (США) с рельсов сошел пассажирский поезд компании Amtrak. Погибли по меньше мере три человека, десятки пострадали.