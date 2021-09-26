В США сошел с рельсов поезд с людьми: есть жертвы и десятки пострадавших. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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2,0 т.
В США сошел с рельсов поезд с людьми: есть жертвы и десятки пострадавших. Фото и видео

В штате Монтана (США) в субботу, 25 сентября около 16:00 по местному времени с рельсов сошел пассажирский поезд компании Amtrak. Погибли по меньше мере три человека, десятки людей пострадали (по данным некоторых СМИ – около 50).

Инцидент произошел возле населенного пункта Джоплин, передает CBS News. В поезде Empire Builder, который курсирует между Чикаго и Сиэтлом, находились 147 пассажиров и 13 членов экипажа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вагон перевернулся.
Видео дня

По данным Amtrak, с рельсов сошли семь из десяти вагонов поезда, в котором также было два локомотива. Некоторые вагоны перевернулись на бок. Одна из очевидиц рассказала, что сначала раздался грохот, а состав начал качаться из стороны в сторону.

Многих пассажиров после ЧП перевезли в среднюю школу в соседнем Честере, так как в маленьком Джоплине их негде было разместить. Ряд рейсов из-за аварии пришлось отменить.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. Расследованием займется команда от Национального совета по безопасности на транспорте.

Пострадали десятки людей.
Поезд сошел с рельсов в Монтане.
ЧП на железной дороге в США.
Место аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области зафиксировали карстовый провал на железной дороге. Из-за этого "УЗ" была вынуждена изменить движение поездов.

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