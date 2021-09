В США сошел с рельсов поезд с людьми: есть жертвы и десятки пострадавших. Фото и видео

В штате Монтана (США) в субботу, 25 сентября около 16:00 по местному времени с рельсов сошел пассажирский поезд компании Amtrak. Погибли по меньше мере три человека, десятки людей пострадали (по данным некоторых СМИ – около 50).

Инцидент произошел возле населенного пункта Джоплин, передает CBS News. В поезде Empire Builder, который курсирует между Чикаго и Сиэтлом, находились 147 пассажиров и 13 членов экипажа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным Amtrak, с рельсов сошли семь из десяти вагонов поезда, в котором также было два локомотива. Некоторые вагоны перевернулись на бок. Одна из очевидиц рассказала, что сначала раздался грохот, а состав начал качаться из стороны в сторону.

Многих пассажиров после ЧП перевезли в среднюю школу в соседнем Честере, так как в маленьком Джоплине их негде было разместить. Ряд рейсов из-за аварии пришлось отменить.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. Расследованием займется команда от Национального совета по безопасности на транспорте.

Multiple injuries and at least three fatalities were reported after a train derailed near Joplin, Montana, on Saturday evening. Five train cars were derailed with approximately 147 passengers and 13 crew members onboard. pic.twitter.com/UTft3F9m3K