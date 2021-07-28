В Польше автобус с детьми попал в ДТП, много пострадавших. Фото

В Польше в среду, 28 июля, в ДТП попал автобус, в котором 44 ребенка возвращались из летнего лагеря. В результате аварии пострадали 12 человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в селе Неджев Второй (Кутновский повят, Лодзинское воеводство). Об этом пишет RMF 24 со ссылкой на представителя Главного управления Государственной пожарной службы.

Известно, что автобус с пассажирами ехал по автостраде А1. По неустановленным причинам водитель нарушил ПДД и въехал в кузов грузовика.

В полиции сообщили, что травмы всех пострадавших не были серьезными, в основном это ссадины, порезы и синяки.

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Среди травмированных – дети от 12 до 16 лет, а также водитель автобуса. Последний получил травмы легкой степени тяжести.

На месте столкновения работали правоохранители. Они установили, что оба водителя – автобуса и грузовика – находились за рулем трезвыми.

Также известно, что несовершеннолетние возвращались домой в Пясечинский повят из лагеря в Валче.

Как видно на фото с места происшествия, грузовик в результате столкновения упал на бок. Видимо, удар был сильным из-за большой скорости.

Оба транспортные средства получили заметные повреждения. После ДТП движение по трассе было затруднено, а полиция рекомендовала объезжать указанный участок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на севере Польши вблизи Гданьска произошла трагическая авария. На трассе национального значения № 20 погиб гражданин Украины.