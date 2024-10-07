'Друзей Путина' притормаживают в ЕС: во Франции судят, а в Германии стремятся запретить

Правые популисты приобретают все большую популярность среди населения Европы. Блок этих партий получил значительный результат на последних выборах в Европарламент. Правые уже получили поразительные результаты в Австрии, Бельгии и Нидерландах и представлены в правительствах Венгрии, Словакии, Финляндии и Италии. Такой "резкий поворот направо" может иметь "значительные последствия для политики на европейском уровне", считает Европейский совет по международным отношениям. Ведь в результате ЕС будет гораздо сложнее набрать большинство голосов для реализации своих программ и рискует скатиться в пропасть радикализма и внутренних потрясений.

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Конечно, Россия делает ставку на такие силы. Основная цель Москвы в использовании ультраправых – создать хаос в ЕС, а при идеальной ситуации – развалить Евросоюз. После полномасштабного вторжения к этой цели добавилось еще одно – сопротивление помощи Украине. Но и ультраправые используют РФ, а точнее ее ресурсы, чтобы получить власть.

Под "правым ударом" сегодня две самые влиятельные страны ЕС – Франция, где партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" уверенно победила на парламентских выборах и только виртуозная "игра" президента Эммануэля Макрона не дала ей возможность возглавить правительство и сдерживающую давление Германия. право-популистской AfD ("Альтернатива для Германии"), которая уже получила несколько побед на местных выборах и занимает второе место в национальном опросе. множество обвинений в сотрудничестве с Кремлем.

Системные политики обеих стран пытаются решить проблему, пока есть время и силы. Так, Бундестаг рассмотрит запрос о запрете "Альтернатива для Германии", а французы наконец-то рассмотрят в суде дело против Марин Ле Пен и его соратников, которое продолжается с 2015 года.

О том, как в Европе пытаются унять ультраправых "друзей Путина", – в материале OBOZ.UA

AfD вне закона

Представители правящих и оппозиционных партий Бундестага ФРГ готовят ходатайство в Федеральный конституционный суд по запрету партии "Альтернатива для Германии". Едва ли не впервые за последнее время немецкие политики отвергли взаимные претензии и проявили солидарность. Ведь в подготовке принимают участие представители двух из трех правящих партий – Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза-90"/"зеленых", оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Левая партия.

В документе депутаты обвиняют правопопулистскую партию в стремлении взорвать свободный демократический порядок в Германии и "активную воинственно-агрессивную позицию" по этому поводу. AfD вменяют многочисленные нарушения статьи 1 Основного закона ФРГ, защищающего человеческое достоинство. В частности, авторы документа указывают на призывы к "миллионной реэмиграции" проживающих в Германии иностранцев и заявления лидеров AfD, унижающих человеческое достоинство мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств. Кроме того, в ходатайстве упоминается решение Высшего административного суда, который в мае 2024 подтвердил статус "Альтернативы" как подозреваемой в правом экстремизме.

Федеральный конституционный суд Германии по запросу Бундестага должен принять решение о соответствии программы и деятельности AfD законам ФРГ. Если они будут признаны неконституционными, может быть начата процедура запрета партии.

Запретить "Альтернативу для Германии" пытаются не в первый раз. Еще в 2022 году эту тему поднимали в Бундестаге. Обсуждение было связано с подозрениями о том, что партия причастна к так называемому заговору рейхсбюргеров – намерению группы заговорщиков совершить государственный переворот.

Почему дело AfD важно для Украины

Германия на сегодняшний день одно из главных направлений российской спецоперации, которая направлена на подрыв помощи Украине. Это не случайно, ведь в стране достаточно много прокремлевских политиков, получающих все большую поддержку. Так, на региональных выборах в восточных землях Германии – Саксонии и Тюрингии – дружественные России партии AfD и левый "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) добились значительных успехов. Они все более активно требуют, чтобы немецкие лидеры радикально изменили свой подход к отношениям с США, Россией и Украиной. И AfD и BSW требуют прекратить военную поддержку Украины со стороны Германии и провести "мирные переговоры" на условиях российского диктатора Путина.

Связи AfD с Москвой хорошо документированы. Отчеты спецслужб свидетельствуют, что в контакте с россиянами находились несколько членов AfD. Многие высокопоставленные деятели партии и не скрывают своей приязни к авторитарному режиму Путина и почти во время всех партийных митингов высказывают пророссийские заявления.

Именно "Альтернатива для Германии" 4 июля 2023 г. подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине. Как показало расследование, все это делалось по заказу Кремля.

На днях лидер AfD Тино Хрупалла заявил о необходимости возобновления газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", до последнего времени служивших инструментом политического и экономического влияния России на Европу. Политик подчеркнул, что газопроводы должны быть отремонтированы, вновь открыты и защищены.

Запрет баллотироваться

Опросы показывают, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен как никогда близок к победе на президентских выборах. Но начавшийся во Франции суд может перевернуть ее политическое будущее. Дело касается также еще более 20 членов партии "Национальное объединение" (RN). Все обвиняются в нецелевом использовании средств Европарламента.

Хотя доказательства и правонарушения очевидны, французское общество все равно разделено. Одни считают дело попыткой вывести из игры Марин Ле Пен, реально рассчитывающей стать президентом Франции в 2027 году. Указывая на то, что история с "еврогрешными" продолжается с 2015 года, когда следователи объявили об открытии дела, и только сейчас, почти через десять лет, она идет в суд. Другие, что перед законом все равны и требуют наказания.

Ставки для политики огромны. Если после судебного разбирательства она признана виновной, ей может грозить максимальное наказание в виде 10 лет за решеткой и штраф в размере 1 миллиона евро. Хотя такой срок заключения маловероятен, ей также грозит возможный пятилетний запрет баллотироваться на государственные должности, что не позволит ему баллотироваться на президентских выборах 2027 года, что больше всего будет концом ее политической карьеры.

Использовать судебный процесс

Дело сложное, но не с точки зрения доказательств: их сколь угодно. Следователи имеют, например, показания главного финансиста партии, заявившего, что говорил своим подчиненным прямо: "Делайте, как сказано, Марин Ле Пен в курсе".

Однако Ле Пен готовится не только защищаться, но и максимально использовать сложную ситуацию в ходе судебного процесса. Несмотря на то, что уголовные процессы исторически доказали, что они наносят вред политикам, "Национальное объединение" собирается использовать судебное разбирательство в своих интересах. Ле Пен полна решимости держать себя в центре внимания на протяжении всего процесса и получить дополнительные политические баллы.

Чего ждать?

В начале 2024 года за аналогичные проступки судили депутатов-центристов из "Демократического движения" Франсуа Байру. Виновность их была признана, но наказание вынесено условные — как с точки зрения тюремных сроков, так и в части по понижению прав. Соответственно, для этих политиков ничего существенно не изменилось. Так же условные наказания могут быть вынесены и команде Марин Ле Пен. Это не помешает ни партии, ни лично ей выступить на выборах 2027 года. И даже реальный приговор может быть отложен апелляциями на достаточное время для того, чтобы выйти на финальную президентскую дистанцию. Остается только одно – президент Франции Макрон, уже показавший, что готов на все, чтобы остановить приход к власти ультраправых во главе с Ле Пен. Завершение процесса и вынесение приговора ожидаются не раньше следующего года.

Почему дело Ле Пен важно для Украины

Французская политика не будто и осудила российскую агрессию с начала полномасштабной войны, но ее партия воздержалась от резолюции, поддерживающей франко-украинское соглашение о безопасности, выступала против присоединения Украины к ЕС и отправки украинцам ракет большой дальности и неоднократно удерживалась на голосованиях.

В докладе следственной комиссии парламента Франции, опубликованном в июне прошлого года, говорилось, что "Национальное объединение" стало "трансмиссионным ремнем" РФ, партия служила "каналом связи" для российской пропаганды. Ле Пен признала результаты референдума 2014 в Крыму о присоединении к России. Она подтвердила свою позицию в мае 2023 года во время слушаний в Национальном собрании, проведенном Комитетом по расследованию иностранного вмешательства. К тому же установлено, что Ле Пен пользовалась финансовой помощью с "кремлевским привкусом". Так, десять лет назад ее партия взяла ссуду в российско-чешском банке на избирательную кампанию. В 2022 году заем уже имел венгерскую прописку.

Партия Ле Пен все еще кишит пророссийскими политиками. Ранее в рядах "Национального объединения" было немало сторонников Кремля, активно продвигавших российские пропагандистские нарративы. По меньшей мере, девять кандидатов от партии на выборах в 2017-2021 годах были наблюдателями во время выборов в РФ. Некоторые ультраправые депутаты выступают за отмену санкций против России, за более тесное сближение Парижа и Москвы.

– Хотя риторика Марин Ле Пен по отношению к Путину, сотрудничеству с РФ, войны в Украине в какой-то степени стала другой, но фактически у партии ничего не изменилось, они просто притихли. Практически все пророссийски настроенные депутаты остались в партии и находятся в парламенте. Они сейчас молчат, потому что стало политически некорректным поддерживать Россию, когда все поняли, что сейчас представляет эта страна, – заявил в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA международный эксперт из Франции, экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

По словам Сергея Жирнова, на общепартийном уровне "Национальное объединение" отошло от активных путинистских тенденций из-за внешних факторов.

"Причина в том, что самая простая форма борьбы с французскими ультраправыми сейчас – это именно борьба из-за их прежней связи с Путиным. Партия Макрона и левые во время последней парламентской кампании активно распространяли в СМИ материалы, где Марин Ле Пен и других руководителей партии подписаны: "Они патриоты, но патриоты какой страны?", а рядом фотография Путина. Поэтому лепенисты просто понимают, что сейчас не время активно показывать свою пророссийскость. Все может измениться после того, как Ле Пен выиграет президентские выборы и получит полную власть у страны", – отметил Сергей Жирнов.

Европейский истеблишмент понял опасность

Украина может найти сторонников как среди левых, так и среди правых и проблема в другом вопросе: это пророссийские партии или нет? Это для нас самая принципиальная вещь. Сегодня Россия пытается финансировать, поддерживать, в том числе информационно, те партии, которые не входят в европейский истеблишмент и помогают Кремлю хаотизировать ЕС изнутри. В основной массе это праворадикальные популисты. Мы знаем заявления Ле Пен и представителей "Альтернативы для Германии" относительно войны в Украине, лично Путина и его политики, то есть это опасность для нас. Я надеюсь, что европейский истеблишмент понял эту опасность и будет пытаться как-то минимизировать вред от таких политиков. , что в той же Франции начали судебное разбирательство, ведь это удар по репутации "Ле Пен" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, относительно деятельности AfD, это более опасная история для Украины. К сожалению, эта партия получила определенные электоральные достижения и если она когда-нибудь сформирует коалицию, то вряд ли будет поддерживать нашу страну.

Есть признаки того, что ее деятельность противоречит демократическим ценностям, закрепленным в немецкой Конституции. Существуют обоснованные доказательства, что представители AfD продвигают российские интересы в немецкой политике. То есть, она является таким рупором кремлевской пропаганды и в этом опасность. Но в то же время она представляет опасность как для Германии и даже для ЕС.

"Почему именно сейчас начали бороться с "Альтернативой"? Мое предположение, что пока они были маргинальной партией, то не представляли серьезной угрозы. На фоне того, что они усиливают свои позиции на региональном уровне, бросая вызов, по сути, конституционному устройству Германии, то надо решать этот вопрос. Если немецкий суд увидит, что AfD использует инструменты для разрушения демократического устройства, то партия будет запрещена, пока сказать сложно", – отметил Александр Мережко.