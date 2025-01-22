Древняя традиция президентов США: Трамп раскрыл содержание прощального письма от Байдена

Президент США Дональд Трамп нашел в Овальном кабинете письмо от Джо Байдена, которое тот оставил своему преемнику по американской традиции. В своем послании Байден пожелал Трампу удачи, а стране процветания в следующие четыре года.

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Дональд Трамп раскрыл журналистам содержание этого письма. Об этом пишет издание Fox News, корреспондент которого "помог" обнаружить послание Джо Байдена.

Письмо датировано 20 января 2025 года. А нашел его Трамп после того, как журналист Питер Дуси спросил президента, оставил ли Байден ему письмо. В этот момент Дональд Трамп как раз подписывал целый ряд указов в Овальном кабинете перед камерами репортеров.

"Возможно, он это сделал. Разве они не оставляют его на столе? Я не знаю", — сказал Трамп и, осмотревшись внимательнее, обнаружил белый конверт, на котором лаконично был указан адресат: "47".

"Спасибо, Питер. Могли пройти годы, прежде чем мы бы его нашли", – сказал Трамп, демонстрируя присутствующим конверт.

Содержание письма он раскрыл журналистам на следующий день.

"Оставляя этот священный кабинет, я желаю вам и вашей семье всего лучшего в ближайшие четыре года. Американский народ и люди во всем мире полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей страны. Да благословит вас Господь и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания", – говорится в послании Байдена.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что это было очень хорошее и вдохновляющее письмо.

Отметим, что написание писем своим преемникам является президентской традицией в США, которую в 1989 году основал президент Рональд Рейган, когда покинул Белый дом после двух сроков пребывания в должности. Он написал письмо своему преемнику Джорджу Бушу-старшему.

Интересно, что 4 года назад Трамп, пропустивший инаугурацию Байдена, когда отказался признавать его победу, все же придержался президентской традиции и оставил ему письмо в Овальном кабинете. Содержание послания Трампа не раскрыли, однако Байден позже охарактеризовал письмо как "очень щедрое".

Как сообщал OBOZ.UA:

Перед инаугурацией президент США Дональд Трамп встретился со своим предшественником Джо Байденом в Белом доме. Там прошла так называемая церемония чаепития, также являющаяся президентской традицией в США.

Супруги Байденов пришли на инаугурацию Трампа в наряде фиолетового цвета. В американской политике, как правило, этот цвет символизирует двухпартийный союз. Супруги таким образом продемонстрировали политическое единство.

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