Дожди в Индонезии повлекли за собой масштабное наводнение: погибли по меньшей мере 13 человек

В провинции Северное Малуку в Индонезии после сильных ливней произошло наводнение. По состоянию на воскресенье, 25 августа, уже известно о 13 погибших и двух раненых из-за стихийного бедствия.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Как отмечается, в районе Тернате-Сити в субботу прошел сильный дождь, повредивший десятки домов.

Дожди повлекли за собой внезапные наводнения в селе Руа, округ Тернате-Айленд.

Спасательные работы на месте наводнения продолжаются. В BNPB предупредили местных жителей, что, согласно прогнозам, дожди будут продолжаться и в ближайшие дни.

"Призываем людей оставаться бдительными и следовать указаниям власти о возможных последующих наводнениях", – сказал представитель агентства Абдул Мухари.

Также в BNPB сообщили, что направили группу для помощи в эвакуации пострадавших. Поисково-спасательное агентство Basarnas также отметило, что продолжаются усилия по эвакуации пострадавших. Наводнение снесло жилые районы и перекрыло главную дорогу и доступ к Руа. Десятки домов оказались в грязном потоке, уточнило издание AP.

Пострадавшие районы нуждаются в палатках для людей, осветительных башнях, одеялах, матрасах, брезентах, складных матрасах и предметах первой потребности.

По оценкам Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), в ближайшие несколько дней в районе Тернате-Сити и его окрестностях все еще возможны сильные дожди. Гражданам рекомендуют быть осмотрительными и следить за сообщениями местных властей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 августа на юго-западе Исландии после серии сильных землетрясений произошло новое извержение вулкана Сундхнукур, который в декабре проснулся после 800 лет бездействия. Из-за новой трещины на полуострове Рейкьянес выверглись потоки лавы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!