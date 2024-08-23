В Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур: власти эвакуируют более 3 тыс. жителей

В четверг, 22 августа, вечером на юго-западе Исландии после серии сильных землетрясений произошло новое извержение вулкана Сундхнукур, который в декабре проснулся после 800 лет бездействия. Через новую трещину на полуострове Рейкьянес хлынули потоки лавы.

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В связи с происшествием власти эвакуируют из близлежащего города Гриндавик более 3 тыс. жителей. Как сообщила Исландская метеорологическая служба, поток лавы распространился на восток и на запад от него.

Разлом в земле, из которого вытекает магма, составляет 3,9 километра.

Извержение началось вскоре после девяти часов вечера (полуночи по Киеву) после серии сильных землетрясений, и в течение часа в кратере Сундхнукур образовалась трещина длиной 2,4 мили.

Местные власти объявили режим ЧП и начали экстренную эвакуацию жителей.

По их данным, последствия извержения пока носят локальный характер, дороги перекрыты, но угрозы для населения нет.

Ожидается, что извержение не повлияет на Гриндавик и авиаперевозки.

Туристы, воспользовавшись моментом, снимают явление с бортов легкомоторных самолетов.

Это уже шестое извержение этого вулкана начиная с декабря, когда вулкан проснулся после 800 лет бездействия, пишет The Irish News.

"Конечно, мы не знаем, что произойдет в ближайшем будущем, но вполне вероятно, что это уже достигло пика, а затем начнется спад, как и другие извержения", – прокомментировал геофизик Магнус Тума Гудмундссон, который пролетал над очагами извержений.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа в Индонезии на острове Хальмахера внезапно проснулся вулкан Дуконо, выбросив тонны пепла в атмосферу. В момент извержения на вершину пытались подняться альпинисты, которые оказались в нескольких метрах от потокаа. Они мгновенно начали снижение, благодаря чему удалось избежать трагедии.

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