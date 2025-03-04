'Дональд, это очень глупый поступок': Трюдо обратился к Трампу после введения пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нет "абсолютно никакого оправдания или нужды" для пошлин, введенных Соединенными Штатами в отношении Канады. Он назвал это "глупым поступком".

Видео дня

Именно так канадское чиновник прокомментировал новые пошлины от США на мексиканские и канадские товары, введенные 4 марта. Причем Трюдо подчеркнул, что такая оценка дана именно американскими специалистами.

Премьер Канады заявил, что США начали торговую войну против Канады, также обвинил Штаты в желании аннексировать его страну.

"Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что хотя ты очень умный парень, это очень глупый поступок", – отметил Трюдо.

WSJ – ежедневная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости, одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике политики, экономики, бизнеса и т.д. Сегодня аудитория газеты составляет более 3,5 млн читателей – это рекордный показатель за все время существования газеты.

Именно в WSJ предупреждали, что новая администрация нового американского президента хочет начать торговую войну против Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на американские Канада ввела зеркальные 25%-ные пошлины на более $155 млрд товаров из США. Зеркальный ответ касается американского импорта на сумму 30 миллиардов канадских долларов (20,7 миллиарда американских) пива, вина, бурбона, бытовой техники и апельсинового сока.

Причем, если указ Дональда Трампа останется в силе в течение 21 дня, Канада расширит повышенные пошлины на импорт еще на сумму 125 миллиардов канадских долларов.

Джастин Трюдо отмечает, что нет "абсолютно никакого оправдания или потребности" для пошлин, введенных США в отношении Канады, которые вступили в силу сегодня.

"Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, их ближайшего друга. В то же время они говорят о положительном сотрудничестве с Россией, успокаивая лживого диктатора-убийцу Владимира Путина. Неужели в этом есть смысл", – спросил канадский премьер.

О том, что сегодня Соединенные Штаты Америки вводят 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады, еще вчера заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у этих двух основных торговых партнеров США "не осталось места" для переговоров во избежание этих пошлин.

Окружение Трампа утверждает, что повышение тарифов на импорт США со всего мира поможет "вновь сделать Америку большой", позволив ей получить политические и экономические уступки от союзников и соперников на глобальной арене.

Также WSJ сообщало, что Дональд Трамп намерен ввести против Евросоюза тарифы на импорт ряда товаров – считая при этом, что целью создания блока был обман США. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!