Домашнему любимцу Байдена устроили "инаугурацию"

Домашнему любимцу избранного президента США Джо Байдена – овчарке по кличке Мейджор – устроили виртуальную "инаугурацию" на три дня раньше его хозяина.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку 1+1". Теперь пес официально получил должность "первой собаки США". Своеобразную вечеринку устроили работники приюта Делавэра, где жил Мейджор до того, как его забрала семья Байденов.

Приглашение на виртуальную "инаугурацию" было опубликовано на странице зоозащитников Delaware Humane Association в Facebook. Присоединиться к ней могли все желающие. Пожертвования, собранныее во время "церемонии", запланировано направить на благотворительность.

Мейджор появился в семье избранного президента Соединенных Штатов в 2018 году. Публикацию в соцсети о том, что для собаки ищут новых хозяев, увидела дочь Байдена Эшли. Животное сначала взяли под патронаж, а через восемь месяцев забрали к себе.

Также у Байдена еще одна овчарка по кличке Чемп, его семья забрала в Пенсильвании еще в 2008 году.

В Instagram есть специальная страница домашних питомцев президентов США – first_dogs_usa.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден ранее заявлял о том, что готов вернуть 150-летнюю традицию держать собак в Белом доме, которую прервал Дональд Трамп. Тот подчеркивал, что не держит домашних животных, поскольку не имеет на это времени.