Дома превратились в руины: масштаб разрушений в результате землетрясения в Турции показали на спутниковых фото

Мощнейшее землетрясение в Турции привело к тысячам жертв и существенным разрушениям. Спутниковые снимки, сделанные после стихийного бедствия, свидетельствуют о том, что целые кварталы в турецких городах превратились в руины.

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Тысячи домов в эпицентре землетрясения оказались разрушенными. Снимки опубликовала компания космических технологий Maxar Technologies (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети сравнили фотографии одних и тех же кварталов турецких городов 4 октября 2022 года и 7 февраля 2023 после того, как произошло сильное землетрясение.

На фотографиях со спутника видно, что некоторые дома в буквальном смысле превратились в груду камней. Подземные толчки произошли в густонаселенных районах, что привело к тысячам человеческих смертей.

Компания космических технологий предоставила спутниковые снимки города Ислахие в провинции Газиантеп.

Напомним, 6 февраля в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Однако на этом все не закончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде стран. В частности, на Тайване, Аляске и Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась не на шутку.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал мощное землетрясение в Турции 6 февраля. Он поделился тревожными данными за три дня до трагедии.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра Хусейна Арнуса – Насуб Арнус. Также жертвами катаклизма стали 11 ее детей и внуков.

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