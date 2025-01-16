'Должны вместе распространять знания об Украине': Зеленский встретился с украинской общиной в Варшаве. Фото и видео

Украина планирует вступление в Евросоюз. Соответственно, в текущем году украинская делегация в ЕС будет открывать переговорные кластеры с другими странами европейского блока. На Банковой рассчитывают на открытие 5-6 переговорных кластеров по ЕС, что украинский лидер назвал "амбициозной целью".

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Варшаве, во время встречи с представителями украинской общины в Польше. Такая тема разговора была обусловлена началом председательства Польши в Совете ЕС.

По словам главы государства, уже через полгода Украина рассчитывает открыть первые три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.

"Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом Дания; хотим открыть (с ней) еще три кластера. Но посмотрим, как будет", – отметил Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что указанные шесть кластеров можно открыть в этом году, и власти "будут пытаться это все сделать".

Также во время встречи была обсуждена работа Министерства национального единства и, в частности, создания Центров единства в Польше, а затем в Германии и Чехии.

"Мы должны вместе защищать наших людей и украинскую независимость, обучая детей на украинском языке, используя публичную дипломатию, расширяя Глобальную коалицию украинских студий, сохраняя и распространяя знания об Украине", – сказал по этому поводу Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что даже за границей "мы один народ, одна нация", и главное – "не бороться внутри, не друг против друга".

Отдельно глава государства рассказал об укреплении украинско-польских отношений и развитии двустороннего сотрудничества.

По этому поводу украинский президент сообщил, что уже запланирован запуск новых сообщений между Киевом и Варшавой.

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию страны. Но вступление в НАТО остается более приоритетным направлением, чем членство в Европейском Союзе. В то же время, за последний год выросла украинцев, которые считают, что Украине не стоит ставить членство в объединениях как главный приоритет.

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