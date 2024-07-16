'Должны действовать': в США обеспокоены, что Россия может делиться данными об американском оружии с Китаем

Представители правительства США заподозрили, что Россия с Китаем делятся своими взглядами на то, как победить американское оружие, используемое на поле боя в Украине. Поэтому запросили у Белого дома предоставить им подробности о том, правда это или нет.

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Соответствующий запрос советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану 15 июля направил двухпартийный комитет Конгресса США, передает Reuters. В нем авторы говорят, что адаптация РФ на поле боя, которая якобы подрывает определенные системы американских вооружений, "вероятно, распространится" на Китай.

"Мы должны предвидеть и действительно действовать исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимостях или средствах противодействия американским и союзным системам вооружений", – написали глава комитета от Республиканской партии Джон Муленаар и высокопоставленный демократ Раджа Кришнамурти.

В письме законодатели сослались на сообщения в СМИ и данные аналитических центров о поддержке Китаем российской военной промышленности, а также "тревожных уровнях российской адаптации", которые якобы подорвали эффективность нескольких неуказанных американских систем вооружения, предоставленных ВСУ.

Авторы документа попросили Салливана оценить способность страны-агрессора смягчать и противодействовать американскому оружию, развернутому в Украине.

Они также требуют установить степень, в которой Москва поделилась "извлеченными уроками" с Пекином, а также любые военные усилия Китая по вероятному отражению российских военных инноваций.

Издание отметило, что Совет национальной безопасности Белого дома пока не ответил на просьбу прокомментировать письмо.

Заметим, что в настоящее время страна-агрессор Россия и Китай проводят совместные военные учения в Южнокитайском море. Для этого российские корабли прибыли в Чжаньцзян (провинция Гуандун).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем Китай выполняет американские санкции против России. По мнению аналитиков, в Пекине демонстрируют нежелание рисковать экономическими отношениями с Западом.

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