Углубляют сотрудничество: Китай и РФ проводят совместные военные учения. Видео

Страна-агрессор Россия и Китай проводят совместные военные учения в Южно-Китайском море. Для этого российские корабли прибыли в Чжаньцзян (провинция Гуандун).

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Учения "Совместное море-2024" будут проходить в водах и воздушном пространстве вокруг города до середины июля. Об этом в своем Telegram-канале рассказали аналитики DeepState.

В министерстве обороны Китая заявили, что эти учения будут способствовать дальнейшему углублению китайско-российского "всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху".

"Совместные учения имеют целью продемонстрировать решительность и возможности двух сторон в совместном противостоянии угрозам морской безопасности и сохранении глобального и регионального мира и стабильности", – говорится в заявлении ведомства.

На этом маневры КНР в регионе не закончатся – Народная вооруженная полиция Китая и Мобильные полицейские силы Вьетнама проведут совместные антитеррористические учения под названием "Сотрудничество-2024" в Наннине в Гуанси-Чжуанском автономном районе с конца июля по начало августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси 9 июля стартовали совместные учения РБ и Китая. Беларуские и китайские военнослужащие будут отрабатывать "ночное десантирование, преодоление водных препятствий, ведение действий в населенном пункте" у границы с Польшей.

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