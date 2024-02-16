Должны быть готовы: в НАТО рассматривают план развертывания сил альянса по всей Европе – FT

Обучение НАТО Steadfast Defender (Устойчивый защитник), ставшие крупнейшими военными учениями альянса со времен холодной войны, посвящено подготовке к конфликту с Россией. Опыт, полученный в ходе обучения, должен стать основой планов развертывания вооруженных сил НАТО в Европе, их поддержки и усиления в случае конфликта.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу военного комитета Альянса адмирала Роба Бауэра. Отмечается, что учения Steadfast Defender моделируют крупномасштабный конфликт с противником на востоке НАТО, являющимися крупнейшими военными играми в истории альянса со времен холодной войны.

Возглавляющий комитет НАТО Бауэр заявил, что учения были направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

Со своей стороны генерал сэр Патрик Сандерс, идущий с должности главнокомандующего британской армией, предупредил, что население Великобритании должно быть готово к возможной войне с Россией.

Сандерс указал, что британские граждане должны быть "обучены и обеспечены" для участия в боевых действиях, поскольку Москва планирует "победить нашу систему и образ жизни".

В то же время, по словам сотрудника британской разведки, такие оговорки не преследуют цель вызвать панику. Он подчеркнул, что "предупреждения выдаются для того, чтобы мы могли предусмотреть и быть готовыми, поскольку время от предупреждения до кризиса часто очень короткое".

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль создает информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. Путин недавно сделал ряд заявлений о депортации из Латвии граждан РФ, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране, и заявил, что это "непосредственно влияет на безопасность России".

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