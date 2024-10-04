'Должны были помочь Украине раньше': Столтенберг признался, о чем больше всего жалеет как бывший генсек НАТО

Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед полномасштабным вторжением России и скорее предоставлять необходимое вооружение, когда началась большая война. Это дало бы большое преимущество украинской армии.

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Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times. Он признался, что больше всего жалеет именно о недостаточной помощи Украине.

По словам теперь уже бывшего генсека НАТО, с начала вторжения РФ в Украину ему приходилось одновременно работать по трем направлениям: всячески поддерживать помощь альянса Украине, информировать западную общественность об угрозе со стороны российского диктатора Путина и избегать ядерной войны НАТО с Россией.

Как метко заметило издание, последнее, вероятно, и мешало первым двум задачам.

Йенс Столтенберг при этом признал свою часть вины в том, что оказание военной помощи Украине часто было не в достаточном количестве и не вовремя.

"Если есть что-то, о чем я в определенном смысле сожалею и что вижу гораздо четче сейчас, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки и гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие, и скорее уже после вторжения. Я признаю свою часть ответственности", – признался Столтенберг.

По его словам, отправка летального оружия в Украину вызвала напряженную дискуссию на Западе. Большинство членов НАТО были против передачи Украине такого оружия перед вторжением из-за того, что "очень боялись последствий".

"Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или по крайней мере значительно усложнило россиянам делать то, что они сделали", – подчеркнул бывший генсек НАТО.

Напомним, еще будучи в должности генсека НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс мог сделать больше для предотвращения российского вторжения в Украину. По его словам, своевременное предоставление Украине оружия могло бы помочь избежать крупномасштабной войны. Помешал странам НАТО сделать эти шаги страх перед Москвой, признал Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Столтенберг также говорил, что окончание войны в Украине напрямую зависит от объемов оружия, которое получит Киев. Он подчеркнул, что чем сильнее и продолжительнее будет поддержка Украины, тем быстрее может завершиться война.

Также Столтенберг назвал ошибочным утверждение, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ будет означать втягивание НАТО в войну.

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