Должно платить справедливую долю: в Белом доме обозначили позицию Трампа касательно НАТО
Президент США Дональд Трамп является преданным НАТО, пока Альянс "платит свою справедливую долю". Напомним, что он несколько раз призывал союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Об этом во вторник, 28 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт во время своего первого брифинга. Так она ответила на вопрос, является ли преданность Трампа НАТО такой же сильной, как у предыдущей администрации, или такой же, когда он впервые был президентом.
"Пока НАТО будет платить свою справедливую долю. И президент Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5%", – сказала Ливитт.
Представительница Белого дома отметила, что для европейских союзников США "не было лучшего союзника, чем президент Трамп во время его первого срока".
"И мир для всех наций, и в Европе, и, конечно, здесь, дома, был значительно безопаснее благодаря дипломатическому подходу Трампа "мира через силу", – отметила она.
Ливитт напомнила слова генсека НАТО Марка Рютте, который считает, что требование Трампа к странам-членам Альянса тратить больше на оборону является справедливым.
Рютте призвал европейские страны вкладывать в оборону гораздо больше, чем 2% ВВП. Иначе жителям этих стран придется в будущем учить русский язык, отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA, 22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марком Рубио. Они говорили об Украине, России, Китае и увеличении расходов на оборону.
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