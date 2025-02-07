Должна покинуть страну: Великобритания высылает российского посла

Великобритания высылает российского дипломата в ответ на подобные действия РФ в отношении произошедшего в ноябре британского представителя. Тогда Москва приняла "неспровоцированное и безосновательное решение".

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Чтобы сообщить об официальном лишении аккредитации одного из российских дипломатов, посла РФ Андрея Келина вызвали на совещание в британский МИД. Об этом идет речь на британском правительственном портале.

"Соединенное Королевство не потерпит запугивания наших сотрудников таким образом, поэтому мы принимаем ответные меры", — отметил представитель МИД Великобритании.

Британское правительство подчеркнуло, что любые дальнейшие действия со стороны Москвы будут рассматриваться как эскалация, и на них будет предоставлен ответный ответ.

В BBC отметили, что министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что этот шаг является ответом на решение России, которое в ноябре лишило аккредитации британского дипломата, обвинив его в шпионаже и предоставлении ложной информации.

"Мы не извиняемся по защите наших национальных интересов. Мое сообщение России четкое – если вы примете меры против нас, мы ответим", – сказал Лемми.

Аккредитация – это признание правительством статуса дипломата, которое дает им определенный иммунитет в зависимости от ранга.

Напомним, что отношения между Великобританией и Россией существенно ухудшились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. С тех пор высылка дипломатов стала частью напряженной дипломатической борьбы между странами.

В ноябре прошлого года Москва выдворила британского дипломата, обвинив его в предоставлении ложных данных и шпионской деятельности. Фотографию и имя этого представителя даже опубликовали в российских СМИ. Британия тогда назвала эти обвинения безосновательными.

Кроме того, в сентябре Россия лишила аккредитации шестерых британских дипломатов, заставив их покинуть страну. В мае британский военный атташе также был вынужден покинуть РФ после аналогичного шага Лондона по отношению к российскому представителю.

Раньше Москва ввела санкции против ряда британских политиков и журналистов, в том числе представителей правительства и репортеров BBC, Sky News и Channel 4. Недавно в "черный список" добавили еще 30 человек, среди которых вице-премьер-министр Анжела Рейнер и другие члены лейбористского кабинета

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания официально созывает заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Она состоится 12 февраля 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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