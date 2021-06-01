В Беларуси тайно кремировали подростка, покончившего с собой из-за уголовного дела

В Беларуси тайно кремировали тело 18-летнего Дмитрия Стаховского (Меркулова), который совершил самоубийство после начала против него уголовного дела за участия в протестах. На кремацию отвезли только 10 студентов колледжа, где учился парень. Друзьям и приемной семье погибшего об этом даже не сообщили.

Об этом во вторник, 1 июня, в Telegram сообщил правозащитный центр "Весна". Кремация состоялась через шесть дней после трагедии – парень прыгнул с 16 этажа многоэтажки 25 мая.

Правозащитники рассказали, что десять человек из колледжа легкой промышленности и комплексной логистики выбрала администрация. Руководство учреждения просто зашло в класс во время занятий, выбрало учеников и заставило их сдать телефоны. Студентов увезли на кремирование, даже не объясняя, куда они направляются.

По данным правозащитников, больше никто на кремацию попасть не смог, хотя у Стаховского была приемная семья в Италии, где он некоторое время жил. Что будет с прахом парня – неизвестно.

Напомним, Стаховский оставил предсмертную записку в соцсети, сообщив, что в своем самоубийстве винит Следственный комитет Беларуси. Он открыл против парня уголовное дело за участие в митингах 9-11 августа 2020 года.

Днем 25 мая молодой человек был допрошен в СК, а вечером покончил жизнь самоубийством.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа, согласно которым бессменный глава Республики Александр Лукашенко якобы набрал наибольшее количество голосов, улицы Минска наводнили массовые акции протеста. Самопровозглашенная власть вывела к митингующим силовиков, начались задержания и физический разгон протестующих.