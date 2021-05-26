В Минске подросток покончил с собой из-за преследования после протестов: опубликована предсмертная записка

В Минске 17-летний Дмитрий Меркулов совершил суицид, спрыгнув с высоты 16-этажного здания. В предсмертной записке он указал, что винит в этом Следственный комитет, который открыл против подростка уголовное дело за участие в оппозиционных митингах в Беларуси 9-11 августа 2020 года.

Об этом сообщил портал "Весна 96", ссылаясь на публикацию подростка "ВКонтакте". Также здесь указали, что Дмитрий Меркулов был сиротой и жил в общежитии.

"Если бы на меня не продолжали морально давить, не думаю, что я бы решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе, и как видите, я не справился", – написал подросток в своем последнем сообщении в соцсетях.

Правоохранительные органы пока не подтвердили, но и не опровергли смерть подростка.

Как писал OBOZREVATEL, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа, согласно которым бессменный глава Республики Александр Лукашенко якобы набрал наибольшее количество голосов, улицы Минска наводнили массовые акции протеста. Самопровозглашенная власть вывела к митингующим силовиков, начались задержания и физический разгон протестующих.