Состоялся визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай по приглашению китайского коллеги Ван И. Главный темой переговоров стал поиск путей прекращения российской агрессии и роль Китая в достижении устойчивого и справедливого мира. Украина готова к диалогу со всеми потенциальными посредниками по достижению мира, а Пекин имеет серьезные рычаги влияния на Москву, поэтому его позиция может стать определяющей для прекращения российской агрессии. Китай и Украина заинтересованы в верховенстве международного права, соблюдении принципов нераспространения и неприменения ядерного оружия. Визит украинского дипломата на таком уровне в КНР состоялся впервые за 8 лет, и это четкий сигнал открытости Пекина к диалогу с Киевом. Китай заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также заверил, что не будет поставлять оружие России. Украина готова к дипломатическому урегулированию войны с РФ, но такой готовности нет с российской стороны, избегающей вести переговоры с добрыми намерениями. Украинская сторона ещё раз пригласила КНР принять участие во втором саммите мира, и сообщила, что прилагает усилия для привлечения российских представителей для участия в нём. Киев убежден, что справедливый мир в Украине отвечает также стратегическим интересам Пекина, а роли Китая как глобальной силы.

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В рамках визита в КНР министр иностранных дел Украины провёл встречу с губернатором провинции Гуандун, которая является одним из наиболее технологически развитых китайских регионов, что обеспечивает ⅕ ВВП Китая, в котором проживают 150 миллионов человек. Дмитрий Кулеба отметил важность регионального сотрудничества. Учитывая, что между провинцией Гуандун и Николаевской областью с 1994 г. установлены партнёрские отношения, прозвучало приглашение активизации регионального сотрудничества, инвестиций и реализации бизнес-проектов. Украина стремится к восстановлению и развитию, созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей. Николаевская область сильно пострадала в начале полномасштабного вторжения России, поэтому есть большой спрос на строительство, восстановление промышленности, возобновляемой энергетики. Дмитрий Кулеба также посетил Гонконг. Глава МИД призвал Администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить Россию и российские компании возможности использовать Гонконг для обхода ограничительных мер, введённых за российскую агрессию против Украины. Они необходимы для ослабления потенциала России к ведению войны в Украине, поэтому российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, основанной на непреклонном уважении верховенства права.

В ходе переговоров главы МИД Украины с министром иностранных дел КНР Ван И главной темой стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира. Ведь справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а его роль как глобальной силы мира важна. Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие. Поэтому следует завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление украинского государства. Д.Кулеба отдельно проинформировал о результатах Саммита мира в Швейцарии, разъяснив логику дальнейших шагов по внедрению Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии. Была представлена позиция Украины, заключающаяся в готовности вести переговорный процесс с российской стороной, когда РФ будет готова. В ходе переговоров Д. Кулеба напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз и это решение необратимо, поэтому целесообразно развивать двусторонние отношения через призму будущего членства Украины в ЕС и отношений Китая с Европой. Однако российская агрессия стоит не только на пути развития Украины, но и влияет на международную стабильность, развитие добрососедских отношений, в частности развитие торговли между Китаем и Европой. Со своей стороны официальный Пекин заявил, что Китай не ищет временных решений, а работает над стратегическим решением проблемы полномасштабной российской агрессии. По словам Ван И, "те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России или на стороне Украины, они глубоко ошибаются. Китай будет стоять только на стороне Китая. Поэтому Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной вне контекста отношений с Россией и отношений с Соединенными Штатами". Это означает, что у КНР есть четкое понимание, что отношения с Украиной являются отдельным направлением внешней политики Пекина.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай сделать шаги ради мира в Украине. Бербок отметила, что "КНР как постоянный член Совбеза ООН обязана сделать всё, чтобы восстановить мир. Это означает ни одной поддержки агрессору, ни одной поддержки России", отметив, что визит главы МИД Украины в Пекин был важным. При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми также призвал Китай в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Лаосе не допустить, чтобы его компании поддерживали российскую армию. Там же в Лаосе Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И призвал китайскую сторону способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, что позволяет агрессору наращивать производство вооружений. Высокий представитель объяснил, почему Европейский Союз считает российскую войну против Украины угрозой для Европы. Жозеп Боррель попросил Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы внести свой вклад в завершение этой войны, поддержав мирный процесс в Украине и заметив, что совместное заявление Китая с Бразилией от мая 2024 года не является движением в этом направлении. Напомним, что Китай и Бразилия в конце мая т.г. обнародовали общую позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", сформулировав шесть пунктов, не упомянув при этом восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также провел встречу с главой МИД Китая Ван И на полях министерских встреч АСЕАН, выразив серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российской оборонно-промышленной базы, дав понять, что, если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, то США вынуждены реагировать. В свою очередь, Ван И заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу "открыта и честна и будет способствовать миру и переговорам. Вместе с тем, по мнению главы китайского МИД, "Соединенным Штатам следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции и использовать юрисдикцию "длинными руками". Поэтому Китай не допустит давления и шантажа и примет решительные меры для защиты своих основных интересов и законных прав". В рамках саммита в Лаосе также состоялась встреча министров иностранных дел Китая и России.

Всё международное сообщество с большим вниманием следит за действиями Пекина в контексте начатой Россией широкомасштабной агрессии против Украины. С одной стороны, Китай и РФ имеют установленные стратегические отношения, которые они лелеют уже почти два десятилетия, а с другой, Москва пытается максимально использовать огромный экономический потенциал Китая для обхода международных санкций и амбиции Пекина стать ещё одним супер-государством, которое может реагировать на любые действия США. Пекин осознает, что тесные отношения с РФ как помогают Китаю продвигать свои интересы в разных регионах мира, так и мешают и приводят к конфронтации со всем демократическим миром, прежде всего ЕС и США, осуждающими агрессивную политику Кремля и требующими действенного реагирования на слом Москвой действующей системы международной безопасности.