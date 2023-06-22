Для снижения напряжения: в ЕС предлагают провести новые местные выборы на севере Косово
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что международное сообщество внимательно следит за развитием событий на севере частично признанной республики Косово, где продолжаются ожесточенные протесты, и ищут способ их погасить. Он предложил провести новые местные выборы в спорном регионе Косовска-Митровица, чтобы тамошние сербы могли выразить свою политическую волю.
Слова политика передает Укринформ. Боррель пригласил в Брюссель президента Сербии Александера Вучича и косовского премьера Албина Курти для достижения дипломатических договоренностей между непримиримыми антагонистами.
"Почти четыре недели мы наблюдаем за тем, как ухудшается ситуация на севере Косово, с протестами и насильственными столкновениями. Войска KFOR (Международные стабилизационные силы в Косово под эгидой НАТО – Ред.), журналисты, офицеры-правоохранители и простые жители получили ранения, и мы слышим об этих инцидентах каждый день. Это неприемлемо, и это не может продолжаться", – заметил Боррель.
Он также представил четкий алгоритм действий для обеих сторон: Косово должно прекратить полицейскую операцию вблизи муниципальных зданий на севере страны и позволить четырем мэрам исполнять обязанности за пределами этих муниципальных зданий. В свою очередь Сербия должна обеспечить вывод всех участников протестов из муниципальных зданий, где они находятся, что позволит отвести от места и косовскую полицию.
Напомним, что на севере Косово в апреле 2023 состоялись муниципальные выборы. Этнические сербы, которые составляют большинство местного населения региона, бойкотировали их. Явка составила около 3,5% избирателей, победу одержали мэры албанского происхождения, ее признал действующий премьер Косово Албин Курти.
Косовские сербы не смирились с результатами голосования и вышли на протесты. Они потребовали, чтобы правительство отстранило мэров-албанцев и позволило создать автономное управление муниципалитетами, митинги затянулись, обострились и привели к избиению не только противодействующих сторон, но и журналистов, а также миротворцев НАТО.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководство Косово подписало заявление на вступление в состав Евросоюза. Лидеры балканского государства убеждены, что страна свободного рынка и демократических ценностей заслуживает на то, чтобы и юридически стать частью цивилизованного мира.
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