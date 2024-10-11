'Для президента это важно': Белый дом рассматривает возможность участия Байдена в перенесенном заседании 'Рамштайна'

В Белом доме пока не приняли решение об участии президента США Джо Байдена в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Вашингтоне прорабатывают детали перенесенного визита главы государства в Германию.

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Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 10 октября, передает Укринформ. Она подчеркнула, что для Байдена очень важно присутствовать на этой встрече.

"Мы пытаемся проработать это, все детали. Для президента важно это осуществить", – сказала представитель администрации американского президента.

Отвечая на вопрос, состоится ли "Рамштайн-25" на уровне глав государств или же будет проведен на министерском уровне, Жан-Пьер не сообщила деталей. Она лишь отметила, что этот вопрос отложен.

Отметим, что 25-е заседание контактной группы должно было состояться в Германии 12 октября. Встреча впервые предполагалась на уровне лидеров стран.

Однако Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который приближался к южному побережью США. После этого в Пентагоне подтвердили, что "Рамштайн" перенесен на более поздний срок. Новую дату проведения заседания пока не выбрали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в конце сентября президент США Джо Байден анонсировал встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины. Это позволит скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии.

– Издание The Washington Post сообщило, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО.

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