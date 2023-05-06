Для армии США и союзников: Пентагон заказал 'Джавелинов' на сумму $7,2 млрд

В Министерстве обороны США решили пополнить запасы переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и вспомогательного для них оборудования. Пентагон заключил соответствующий контракт более чем на 1 млрд долларов.

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Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства. Закупить комплексы США решили для нужд собственных Вооруженных сил, а также для армий государств-союзников.

Как отмечается, контракт будет выполнен в период с 2023 по 2027 годы. В случае выполнения стоимость продажи может составить 7,2 млрд долларов.

"Raytheon и Lockheed Martin (американские предприятия, занимающиеся производством Javelin. – Ред.), получили контракт на сумму 1 024 355 817 долларов с фиксированной оплатой и фиксированной ценой на систему вооружения Javelin и связанное с ней вспомогательное оборудование. Места проведения работ и финансирование будет определяться для каждого заказа с вероятной датой завершения 2 мая 2027 года", – говорится в сообщении.

FGM-148 Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс производства компаний Raytheon и Lockheed Martin. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА.

Этот ПТРК США разрабатывали с 1986 года, а в 2018 году первые комплекты стали поступать в Украину. После начала полномасштабного вторжения России в Украину "Джавелины" стали символом украинского сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон выделил средства на модернизацию производственных мощностей для ускорения выпуска и поставки двигателей для Javelin и ПЗРК Stinger. Подписанный контракт с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne предусматривает вложения в размере 215,6 млн долларов.

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