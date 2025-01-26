Дипломаты призвали Госдеп США освободить Украину от временной заморозки помощи – FT

Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой срочно освободить Украину от 90-дневной приостановки иностранной помощи. Такой приказ ранее издал государственный секретарь Марко Рубио, однако чиновники теперь настаивают на том, чтобы для программ, связанных с поддержкой Украины, сделали исключение.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы и слова осведомленных источников. К Рубио обратились высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.

Они просят исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из широкомасштабной директивы, которая вступила в силу сразу после ее выпуска в пятницу, 24 января.

"На данный момент мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос – полностью или частично – но из Вашингтона пока поступают положительные сигналы", – говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу.

Сообщается, что USAID в Украине, вопреки приказу Рубио, временно воздержалось от выдачи приказов "остановить работу" до тех пор, пока не сможет внести ясность для своих партнеров. Однако к вечеру субботы, 25 января, в Киеве некоторые организации начали получать приказы "остановить работу".

"Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря президента Дональда Трампа такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры находятся под угрозой", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января СМИ сообщили, что Государственный департамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа. Представители агентства USAID, отвечающего за невоенную помощь США другим странам, также получили указание остановить проекты, связанные с Украиной.

25 января стало известно, что офицеры Агентства США по международному развитию (USAID) прекратили свою работу в Украине и в ряде других стран, где работает агентство. На паузе оказались проекты в Украине по поддержке школ, медицинской помощи, в частности, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

В то же время, ограничений по военной помощи Украине пока нет. Они существуют только в гуманитарных вопросах, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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