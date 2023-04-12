Для обеспечения суверенитета: в Румынии заявили о покупке у США истребителей F-35

Соседняя с Украиной Румыния купит у США боевые самолеты пятого поколения F-35. Соответствующее решение уже принял Высший совет нацбезопасности страны.

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На данный момент в состав румынской авиации входят советские самолеты МиГ-21. А покупка новых истребителей аргументирована дальнейшей модернизацией воздушных сил страны. В частности, расширением их боевых возможностей. Об этом говорится на сайте президента Румынии.

Также на заседании Высшего совета национальной обороны (CSAT) состоялось обсуждение развития ВС, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, на повестке дня были вопросы, касающиеся высокоточного оружия, в том числе большого радиуса дальности.

По итогам заседания власти Румынии отметили, что так как F-35 оснащены современным оборудованием и способны обмениваться зашифрованной информацией в реальном времени с воздушными и наземными системами, их важность для государства значительная.

"Эти истребители позволят обеспечить и удерживать преимущество в воздухе, что является обязательным условием для обеспечения суверенитета в воздушном пространстве страны, и при необходимости – ее обороны", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из крупнейших немецких производителей оружия, завод Rheinmetall, работает над созданием центра для обслуживания военной техники, которая передается Украине в качестве военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории Румынии.

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