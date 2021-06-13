Девушка Протасевича подала жалобу на свое задержание: против нее открыли еще одно дело

Девушка журналиста Романа Протасевича – София Сапега – подала в суд жалобу на свое задержание. Адвокат ознакомился с документами об ее аресте и о возбуждении в мае еще одного уголовного дела в отношении нее.

По словам защитника, на данный момент россиянка чувствует себя нормально. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович изданию "ТАСС".

Известно, что рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня, а судебное заседание закрытое.

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К слову, Сапеге 23 года, она гражданка России. У нее есть страница в Instagram (309 подписчиков). В профиле запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" София также указала дату рождения – 10 февраля 1998 года, родной город – Владивосток.

В литовском Европейском государственном университете девушка изучает международное право и право Европейского Союза.

Напомним, ранее задержанная в Минске россиянка София Сапега отправила семье первые два письма из СИЗО КГБ Беларуси. В них девушка попросила не винить в случившемся бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и рассказала о вещем сне.

В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске (Беларусь).

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