Девушка Протасевича подала жалобу на свое задержание: против нее открыли еще одно дело
Девушка журналиста Романа Протасевича – София Сапега – подала в суд жалобу на свое задержание. Адвокат ознакомился с документами об ее аресте и о возбуждении в мае еще одного уголовного дела в отношении нее.
По словам защитника, на данный момент россиянка чувствует себя нормально. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович изданию "ТАСС".
Известно, что рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня, а судебное заседание закрытое.
К слову, Сапеге 23 года, она гражданка России. У нее есть страница в Instagram (309 подписчиков). В профиле запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" София также указала дату рождения – 10 февраля 1998 года, родной город – Владивосток.
В литовском Европейском государственном университете девушка изучает международное право и право Европейского Союза.
Напомним, ранее задержанная в Минске россиянка София Сапега отправила семье первые два письма из СИЗО КГБ Беларуси. В них девушка попросила не винить в случившемся бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и рассказала о вещем сне.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске (Беларусь).
Как сообщал OBOZREVATEL:
белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О деталях инцидента читайте в материале.
Многие мировые лидеры осудили задержания Протасевича. Нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко они назвали угрозой международной безопасности и призвали усилить давление на него.