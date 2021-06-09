Девушка Протасевича написала первые письма из СИЗО и рассказала о вещем сне. Фото

Задержанная в Минске россиянка София Сапега отправила семье первые два письма из СИЗО КГБ Беларуси. В них девушка попросила не винить в случившемся бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и рассказала о вещем сне.

Фрагменты писем, написанных 1 и 3 июня, опубликовало издание ВВС с разрешения матери Анны Дудич. В них Сапега описала жизнь в следственном изоляторе (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что 23 мая Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту Минска после того, как белорусские власти посадили самолет Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс.

"Единственный страх, терзающий меня, – это страх отстать. Отстать от жизни, она ведь такая нестатичная. Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию. Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу. Мне не хотелось об этом писать, но поделиться мне не с кем и я не удержалась. Простите", – написала Сапега.

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"Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", – продолжила в своем письме девушка

"Сегодня вечером я получила два ваших письма. Признаться честно, это был первый раз за все время, когда я заплакала. Я не плачу здесь. В первые сутки я познакомилась с девушкой, она тогда в прямом смысле не дала мне замерзнуть. Также она мне сказала, что я на всю жизнь запомню первое письмо. И была права – я запомню каждую строчку, каждое предложение. Я запомню это чувство", – рассказала задержанная.

"Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала "Тревожное счастье" Ивана Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь", – заключила Сапега.

"Я начала ориентироваться по колоколам! Поскольку живу я пока вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. Так я ориентируюсь. В зеркало себя не видела с 25-го числа, поэтому состояние кожи определяю руками, это даже забавно. Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров. Нужно маленькое карманное и в пластмассовой рамке", – написала девушка.

"Хочу сказать, вернее написать, что я не сдаюсь. Я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге. Действительно радуюсь. Не обращаю внимание на некоторые мелочи. Даже отросшие ногти, брови и т.д. меня не смущают больше :)" – рассказала она семье.

В письмах Сапега описала жизнь в следственном изоляторе. Девушка отметила, что ее регулярно посещает врач и "колет глюкозу для аппетита".

"Я кушаю, хорошо кушаю, честно! Ваши сладости и прочее улетают достаточно быстро :) Да, здесь есть врач и он регулярно меня посещает. Приятный человек. Выписал мне успокоительное и колет глюкозу для аппетита. Он просит называть это сывороткой правды :) Не передать, как приятно, что тебе звонят и пишут друзья из университета. Правда – очень. Передайте им, пожалуйста, большой привет, скажите, что я очень это ценю. Я горжусь, что у меня есть такие люди, как они! Передайте им это!" – рассказала Сапега.

"По слухам и вашим письмам (новостей здесь у меня нет), я понимаю, что стала немного известной. Никогда бы не подумала, что такое произойдет. Тем более со мной. Это тоже льстит. Как и говорила, пусть мне пишут письма", – заключила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем была задержана его девушка – София Сапега. Она тоже была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту "Минск".