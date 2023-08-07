Десятки погибших, сотни раненых: в Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд. Фото

В Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд. Уже известно о 30 погибших. По меньшей мере 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

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ЧП случилось на юге страны. Восемь вагонов Хазарского экспресса перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшахе. Это примерно в 275 км от крупнейшего города Карачи, сообщает ВВС (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Раненые пассажиры доставлены в близлежащие больницы. Спасатели тем временем, освобождали людей из-под обломков. До их приезда, выбраться из разрушенных вагонов людям помогали местные жители.

Министр железных дорог Саад Рафик сказал, что согласно первоначальному расследованию, поезд двигался с нормальной скоростью.

"Мы не знаем, что произошло, мы просто сидели внутри", – сказала одна из пассажирок.

В связи с аварией, ​​в главных больницах Навабшаха и соседних районов Синда была объявлена чрезвычайная ситуация.

Движение поездов во внутренние районы Синда было приостановлено.

К слову, подобные аварии в Пакистане не редкость. В частности, в период с 2013 по 2019 год в таких инцидентах погибло 150 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года на территории Брянской области России неизвестные взорвали железнодорожные пути. В результате с рельсов сошел грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты.