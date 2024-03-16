Десять лет оккупации Крыма: Трюдо напомнил, когда на самом деле началась российская агрессия против Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что российская агрессия против Украины действительно началась десять лет назад – с оккупации Крыма. Он подчеркнул, что Канада продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и подтверждает ее право на самоопределение.

Такое заявление Трюдо сделал в десятую годовщину незаконной аннексии Россией Крыма. По его словам, десять лет назад кремлевский диктатор Владимир Путин отправил свои войска в Украину.

"Десять лет назад Владимир Путин отправил свои войска в Украину – свободное и суверенное государство. Он попытался аннексировать Крымский полуостров во время брутальной и незаконной кампании. Сегодня, когда Россия пытается захватить еще больше территории Украины, мы продолжаем поддерживать украинский народ и его право на определение собственного будущего", – заявил канадский премьер.

Он добавил, что "вторжение России в Крым - это больше, чем нападение на Украину", это нарушение международного порядка и общих ценностей.

"Путин нарушил Устав ООН – основу нашей международной системы – и провел фиктивный референдум, пытаясь легитимизировать свои действия. После этого начались массовые репрессии против жителей региона, особенно против крымских татар", – подчеркнул Трюдо.

Он вспомнил, что после незаконной аннексии Крыма Канада ввела широкий спектр санкций против России и приступила к учебной операции UNIFIER, в рамках которой более 40 тысяч украинских защитников было обучено современным методам ведения боевых действий.

Кроме того, Канада предоставила Украине значительную финансовую помощь, включавшую миллиарды долларов для нужд военной сферы, гуманитарной помощи, макроэкономической поддержки и другие виды помощи.

Трюдо заверил, что Канада остается устойчивой в своей поддержке и будет продолжать помогать столько, сколько будет необходимо.

"Сегодняшний день напоминает, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а десятилетиями ранее. Поскольку Путин до сих пор пытается по своему усмотрению изменить карту мира, мы остаемся однозначными: территория Украины останется украинской, и мы будем поддерживать Украины столько, сколько будет необходимо. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины будут приятно удивлены масштабами встречи населением в Крыму, когда войдут на полуостров. Среди крымчан уже сформированы группы общей численностью около тысячи человек, готовых содействовать украинским защитникам, сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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