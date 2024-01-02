'Дерьмо впереди, в прошлом и под ногами': экс-глава МИД Литвы потроллил новогоднее поздравление Путина

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (2012 – 2020) прокомментировал новогоднее обращение диктатора Владимира Путина к россиянам. Политик обратил внимание на слова президента РФ о том, что "Россия никуда не отступит".

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Стране-агрессору действительно не нужно двигаться, ведь у нее "дерьмо впереди, в прошлом и под ногами". Об этом Линкявичюс написал на своей странице в социальной сети X.

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. И действительно – дерьмо впереди, дерьмо в прошлом и дерьмо под ногами, поэтому нет нужды двигаться", – говорится в его посте.

Судя по всему, это заявление Путина привлекло внимание Линкявичюса потому, что диктатор в своем приветствии не говорил о войне РФ против Украины, упомянув ее лишь вскользь.

"Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие", – сказал российский диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Стало известно, что хакеры показали гражданам страны-агрессора РФ версию новогоднего обращения их президента Владимира Путина, более приближенную к реальности. В нем диктатор "говорил" о провале армии РФ на фронте, ее больших потерях в живой силе, стратегических ошибках российского командования и неподготовленности войск.

– Президент РФ Владимир Путин цинично солгал, что не считает Украину врагом. По словам кремлевского убийцы, враги для РФ – те, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя и уничтожить российскую государственность.

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