'Деньги не пахнут': директор российского офиса немецкого канала ZDF засветился в Мариуполе, разгорелся скандал

Журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Керпер, возглавляющий российское бюро телеканала, снял репортаж с оккупированного Мариуполя на Донетчине. В сюжете он исказил картину о жизни украинцев и "нормальном функционировании" города под "властью" российских захватчиков.

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Об этом сообщил советник мэра украинского города-Героя Петр Андрющенко. Также на ситуацию уже отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, а сам телеканал лишь частично признал ошибку.

Известно, что директор российского офиса ZDF лично посетил Мариуполь и снял сюжет в духе кремлевской пропаганды, где выразил впечатление, что большинство жителей города, находящегося под оккупацией РФ почти два года, "настроены пророссийски". Он также рассказал, как город Мариуполь "отстраивается", не указывая, что его разрушили российские войска.

"Мариуполь – это не город-призрак, я хотел бы это ясно прояснить", "Сопротивление? Я ничего такого не вижу", – говорил Керпер, добавляя, что в Мариуполе расселяются россияне.

Журналист выразил убеждение, что оккупированному "городу нужны люди" для того, чтобы там "вновь заработала экономика".По его словам, Мариуполь "функционирует, там работают магазины и рестораны… есть отопление, горячая вода и интернет".

В сюжете Керпера также говорилось о том, что до оккупации в разбомбленном российскими войсками драмтеатре было "запрещено играть на русском языке", а вот "теперь ситуация изменилась".

После негативной реакции на сюжет телеканал ZDF признал, что Керпер, выбрал якобы лишь одну обманчивую фразу – "город работает". В СМИ отметили, что "выделение лишь этой цитаты дает только сокращенное представление о его впечатлениях".

"Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления с помощью значительных финансовых ресурсов", – говорится в материале на сайте канала.

ZDF также утверждает, что в своем репортаже из Украины директор их российского офиса "не оставил никаких сомнений" в том, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто агрессор и жертва в этой войне.

"Официальная реакция мэрии будет сегодня, как она должна быть. "Неофициально" скажу, что: деньги не пахнут никому, больше представителям российских офисов нормальных СМИ; пока мы не поставим национальную безопасность в верхний угол, такое будет происходить и дальше, и больше, больше, больше", – отреагировал на сюжет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он обратился к СНБО, СБУ, ГПСУ, призвав показательно хотя бы раз быстро отреагировать на такой случай. Во первых, ввести персональные санкции в отношении журналиста и привлечь его к ответственности за нарушение границы (ведь он попал в Мариуполь не через официальную границу Украины). Во-вторых, советует чиновник, открыть и уголовное производство за пропаганду – с приговором или розыском.

"С таким волчьим билетом не то что в СМИ, он на АЗС заправщиком работу не найдет. Разве что в России, но это наказание хуже других. У меня все с цензурного. Доклад закончил", – высказался Андрющенко.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев под постом о скандале медиаэксперта Дианы Дуцик в Facebook заявил, что разделяет возмущение сюжетом ZDF. По его словам, репортаж вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в частности у коллег Армина Керпера с телеканала, один из которых сказал: "Это катастрофа".

"Посольство сразу обратилось в редакцию с письмом о недопустимости подобных сюжетов, на что мы уже получили ответ с признанием ошибки и заверением в уважении территориальной целостности Украины. Будем работать и дальше с редакциями, чтобы в будущем такие случаи не повторялись", – отметил Макеев.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Модена (Италия) из-за возмущения украинцев и итальянцев отменили выставку-конференцию, на которой российские пропагандисты хотели рассказать о "расцвете" Мариуполя после оккупации его Россией. Хотя это не единственное пророссийское мероприятие в стране: по Италии свободно гастролировал пропагандист Дугин, там часто проходят концерты артистов из страны-агрессора РФ.

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