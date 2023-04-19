День превратился в ночь: в Стамбуле огромное черное облако вмиг погрузило город во тьму. Видео

Стамбул накрыло гигантское дождевое облако, которое закрыло собой солнечный свет и погрузило мегаполис во мрак. Около пяти минут в крупнейшем городе Турции было темно, будто ночью.

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Как сообщают местные СМИ, необычное явление произошло во вторник, 18 апреля. "Солнечная погода, царившая в Стамбуле в утренние часы, к полудню сменилась проливным дождем. Незадолго до ливня город внезапно накрыли дождевые тучи. День превратился в ночь", – пишут они (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, город накрыло шельфовым облаком, которое растянулось на 7 км. Его ширина составила около 10 км.

Местные жители успели подумать, что это апокалипсис, а некоторые сочли явление дурным знаком – предвестником страшного землетрясения.

Однако эксперты объясняют, что зачастую очень темные тучи состоят из крупных кристаллов и капель, поэтому через них не могут проникнуть лучи солнца. За счет этого и создается зловещий эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Пекине из-за масштабного пожара погибли десятки человек. Люди оказались в огненной ловушке.

– Гамбург накрыло токсическим облаком после масштабного пожара. Населению было предложено немедленно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.