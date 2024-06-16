Кремлевская власть самоизбранного президента Путина всегда использует старые методы вербовки КГБ Советского Союза для того, чтобы создать нужное направление любым процессам. Личная боязнь Путина свободного общества, которое он испытал в Дрездене, когда толпа немцев подошла к зданию представительства этой советской спецслужбы в Германии, потрясла его на всю оставшуюся жизнь и вызвала неприятие народного протеста. Следующим потрясением стали выборы на пост мера Санкт-Петербурга, на который претендовал Анатолий Собчак, предвыборным штабом которого руководил Владимир Путин. Тогда, в далеком 1996 году, будущего главу Кремля испугал сам факт того, что в России выборы можно и проиграть. Из проигрыша он сделал два вывода. Первый состоит в том, что он больше никогда не допустит свободного волеизъявления, конкурентных кандидатов и честных выборов в своей стране. Второй заключался в том, что на политический ландшафт в странах свободного мира можно влиять через марионеток и "полезных идиотов" – беспринципных политиков - агентов влияния, целью которых является монетизация своей политической деятельности в угоду хозяину Кремля, который по совместительству и их хозяин.

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Для таких политиков и целых партии характерны общие черты. Практически всегда это популизм и оппозиционная риторика, при этом несколько таких политических сил, финансируемых из одного российского кармана, могут критиковать провластную партию - коллегу, создавая имитацию плюрализма мнений в одной стране. Сюда же можно отнести манипуляции общественным мнением - процесс, при котором факты подаются под углом якобы "независимого от власти взгляда", создающего "альтернативную реальность", далекую от действительности и совпадающую с нарративами Москвы. Еще одной чертой таких партий являются маргинальные или радикальные взгляды, часто базирующиеся на подогреваемыми этими же политиками националистическими и шовинистическими идеями, религиозной, национальной и расовой нетерпимости, "традиционным ценностям" и непогрешимости и правильности национального пути "сквозь века", в таком случае страна может быть заведена в рамки фашизма, согласно всем критериям такого режима и идеологии. К примеру, нынешняя путинская Россия как раз и попадает под определение и характеристики "фашистского государства" с явно выраженным авторитаризмом и вождизмом личности, узурпировавшей власть в процессе первичного демократического избрания. Кстати, не зря в собственной любви к Путину расписываются деятели германской Национально-демократической партии Германии, считающейся – и не без оснований – политической и идеологической наследницей гитлеровской НСДАП. "Пока Запад все больше запутывается в сетях сионистских колдунов, Путин бесстрашно ведет Россию к новой силе, свободе и независимости. О таких политических героях немецкий народ может сегодня только мечтать" – вещает официальный сайт этой политической силы.

В этом и сила, и недостатки любой демократической системы. Путин использовал демократию в своей стране, чтобы узурпировать власть и замкнуть на себя и свое окружение все денежные потоки в стране. За рубежом своей страны – создавая агентурную сеть влияния из политиков, манипулирующих общественным мнением и расстанавливающих на ключевые государственные посты людей, принимающих нужные решения. Рано или поздно, государство, попавшее в невидимую паутину такого управления, утрачивает фактический суверенитет и начинает через различные механизмы отрабатывать вложенные в продажных политиков капиталы, которые они монетизировали, продав интересы избирателей в угоду хозяевам из Кремля. Их задача – дестабилизировать обстановку по максимуму.

В Германии таких политиков назвали Putinversteher (Путин-ферште́еры) или "понимающие Путина", от фамилии бессменного последнюю четверть века фактического вождя России (включая декоративного Медведева) и глагола "понимать" (verstehen).

Для того, чтобы подорвать демократический порядок в Германии, совсем необязательно устраивать путч и захватывать бундестаг, как это планировали сделать в 2022 году участники разоблаченного заговора так называемых "рейхсбюргеров". Куда эффективнее разрушать государство изнутри. Правые экстремисты проникают в бундестаг, получая должности сотрудников, и их число, достаточно велико, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность в немецком парламенте и обществе. Ключом, открывающим для ультраправых двери в бундестаг, является партия "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD или АдГ). Ссылаясь на внутренние списки имен и справочники сотрудников, журналисты BR выяснили, что на АдГ в германском парламенте работает более 100 человек, которых Федеральное ведомство по охране конституции относит к категории правых экстремистов.

Некоторые из них также замечены в связях с группами "рейхсбюргеров". Несложно прийти к следующему выводу: более половины членов бундестага от АдГ нанимают помощниками людей, которые активно участвуют в организациях, классифицируемых Федеральным ведомством по охране конституции как правоэкстремистские. Причем, по данным BR, в числе таких работодателей - и лидеры фракции АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

Партия "АдГ" – молодая политическая сила ФРГ, была создана в феврале 2013 года. Изначально "АдГ" представляла мнение евроскептиков и призывала к выходу из Евросоюза. Решение о введении в оборот евро вместо национальных валют партия называла неудавшимся экспериментом. Летом 2015-го основатель партии, гамбургский профессор Бернд Лукке, обнаружил, что свое детище он больше не контролирует. Он покинул "Альтернативу". Вместе с Лукке партию покинуло, по разным данным, от 10 до 20 процентов ее членов, так как политика "АдГ" сдвинулась еще правее и перевела на второй план экономические вопросы (колебалась под задачи и нарративы, согласно кремлевским распоряжениям). Ныне в приоритете у партии борьба с миграцией и мигрантами и сохранение национальной идентичности немцев, блокирование военной помощи Украине, восстановление Северных потоков, ну, и все, на что укажет Москва). Альтернатива для Германии – единственная партия, чья программа имеет версию на русском языке. Это значительно расширяет её популярность среди русскоязычного населения, например, за АдГ голосуют переселенцы из бывшего СССР.

Практически все немецкие партии отказываются сотрудничать с "АдГ" по причине правых радикальных взглядов многих ее членов, исключение составляет так называемые "непримиримые антогонисты АдГ" из Левой партии, голосующие часто синхронно с ней, исповедующие социалистические идеи. Со временем из них выйдет новая звезда германского политикума – пропутинская Сара Вагенкнехт.

В начале 2020 года ультраправое подразделение "АдГ", которое называлось "Крыло", было признано экстремистским, а затем распущено. Бьорн Хекке, руководитель "Крыла", в том же году признан правым экстремистом и официально находится под наблюдением немецких спецслужб. Но, представление о том, что в этой партии есть только праворадикальное крыло, устарело. Вся АдГ и есть праворадикальное крыло. О возможном запрете АдГ в Германии заговорили после того, как стало известно о тайной встрече представителей этой партии с неонацистами и правым радикалами, на которой обсуждался план "реэмиграции" – депортации из ФРГ миллионов людей. Причем, депортации не только иностранцев – беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с "миграционным фоном".

Но, несмотря на это, Хекке остается одним из самых влиятельных политиков в "АдГ". Он наиболее известен своими ксенофобскими и националистическими высказываниями. Например, он назвал памятник жертвам Холокоста в Берлине "позором в сердце Германии". С 2021 года "АдГ" вообще присвоен статус партии, "подозреваемой в правоэкстремистских преступлениях". Однако немцы, особенно восточные, поддерживают партию и о ликвидации "АдГ" речь пока не заходит.

Деятельность этой партии друзей путина лучше уяснить, просто пройдясь по ретроспективе скандалов, связанных с "проколами агентов" на заданиях Кремля, да, как выяснилось, и не только Кремля. Описав ее, получится неплохой детектив. Итак…

8 мая 2024 года Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила представителей "Альтернатива для Германии" во взаимодействиях с Россией и распространении пророссийских нарративов в ЕС. Слова фон дер Ляйен прозвучали на фоне скандалов вокруг этой ультраправой политической организации в преддверии выборов в Европарламент.

Против ведущего кандидата от AfD европарламентария Максимилиана Кра звучат обвинения в причастности к российской пропаганде. Выступая на проходящем в Берлине съезде Христианско-демократического союза (ХДС), фон дер Ляйен назвала действия AfD "разрушительно бесчестными". Она констатировала, что AfD "ведет пропаганду в пользу Путина и шпионит в пользу Китая в преддверии европейских выборов". "Сначала AfD разглагольствует о народе и отечестве, а затем предает это отечество автократам", – сказала глава Еврокомиссии. Она подчеркнула, что программа AfD на европейских выборах приведет к уничтожению рабочих мест. Кроме того, Фон дер Ляйен напомнила, что партия "флиртует с идеей выхода Германии из ЕС". Выход из ЕС означал бы для Германии спад объема производства на 10%. По ее оценке, потери ФРГ составили бы в таком случае €400-500 млрд в год, а рабочих мест лишились бы около 2,2 млн человек. В этой связи она назвала предвыборную программу АдГ "программой уничтожения рабочих мест"

После недавних скандалов поддержка AfD уменьшилась. Кра настаивает на том, что останется главным кандидатом от партии на выборах в ЕС, несмотря на арест своего помощника. Ранее Кра и другой кандидат от AfD в парламент ЕС, Петр Быстрон, были обвинены в том, что им платили за распространение пророссийской пропаганды на финансируемом Москвой новостном сайте…

Продолжение в Части 2