Дебаты в одном месте означают смерть в другом: Кулеба прокомментировал затягивание Конгрессом США с согласованием помощи Украине

Каждый день дебатов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки по согласованию помощи для Украины имеет очень высокую цену. Задержка с принятием решения измеряется жизнями украинских военных.

Соответствующее заявление во вторник, 20 февраля, в эфире CNN сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Силы обороны Украины сейчас совершают настоящие чудеса на поле боя, за что им нужно отдать должное.

"Каждый день дебатов в одном месте означает смерть в другом месте. Украинские военные творят чудеса. Но причина, почему они вынуждены жертвовать собой и умирать, состоит в том, что кто-то все еще дискутирует", – подчеркнул дипломат.

Для того, чтобы спасти как можно больше жизней наших защитников и уменьшить страшную цену этой войны, военная помощь должна поступить на передовую "буквально завтра", отмечает Кулеба.

Однако соответствующее решение до сих пор не принято. Также следует учитывать, что для того, чтобы доставить оружие из США в Украину, также нужно время.

"Принятие закона важно, но доставка вооружения на передовую требует времени. И пока это решение все еще ожидает принятия, а затем добавьте логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями, давая отпор превосходящим силам России", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Двухпартийная группа американских законодателей представила еще один законопроект о помощи Украине. В него авторы внесли предложения по защите границ США, убрали гуманитарную составляющую, оставив финансирование только военной помощи Украине и Израилю.

– В Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству понадобится всего несколько дней.

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