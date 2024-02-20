В США представили еще один проект закона о помощи Украине и Израилю: что известно о документе

Двухпартийная группа американских законодателей представила еще один законопроект о помощи Украине. В него авторы включили предложения по защите границ США, исключив гуманитарную составляющую и оставив финансирование исключительно военной помощи Украине и Израилю.

Авторы альтернативного законопроекта отмечают срочность возобновления помощи украинскому войску, которое противостоит российскому агрессивному вторжению. Подробности сообщает издание Тhe Нill.

Двухпартийная группа конгрессменов из Палаты представителей США призвала коллег поддержать презентованную ею модифицированную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и усилению безопасности южных границ Штатов.

В письме к коллегам республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден подчеркнули необходимость срочно возобновить помощь Украине, армия которой сдерживает полномасштабное вторжение РФ.

"В течение двух лет после того, как Россия вторглась в Украину в рамках самой наглой кампании территориальной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, поддержка Америкой молодой украинской демократии была консенсусом двух партий в Конгрессе. Но пока мы пишем, позиция Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, они отступают с востока, открывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе", – говорится в письме Фицпатрика и Голдена.

Авторы обращения к Палатк представителей отмечают: за каждый день промедления украинцы платят собственными жизнями, тогда как восстановление американской помощи дало бы им возможность победить агрессора.

"Мы не можем отвернуться от украинского народа, который борется и погибает десятками тысяч за сохранение своей демократии и суверенитета. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут выиграть эту борьбу. Мы знаем, что без них они могут потерпеть крах" , – отметили конгрессмены.

Это призыв прозвучал через неделю после одобрения Сенатом законопроекта о помощи Украине и Израилю, который спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить на голосование. Поддержанный Сенатом законопроект предполагает выделение 95 млрд долларов в поддержку Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время из него исключили наработанное ранее представителями обеих партий соглашение об усилении безопасности на южной границе США и более жесткие требования по предоставлению убежища мигрантам.

Включение положений о реформировании пограничной политики США как условия для поддержки ими помощи для Украины потребовали республиканцы, однако радикальная часть конгрессменов от Республиканской партии отказалась голосовать в Сенате за законопроект, содержавший пограничный компонент.

Авторы альтернативного предложения – законопроекта под названием "Акт о защите границ и защите демократий" – надеются, что оно получит поддержку. Они предлагают снизить сумму средств, направленную на поддержку стран, ведущих боевые действия, до 66,32 млрд долларов.

Так, альтернативный законопроект предусматривает финансирование только критически важной военной помощи для Украины и Израиля, вынося за скобки гуманитарную помощь.

"Хотя наша ответственность за защиту американских интересов и демократии велика, наша обязанность также бережно относиться к ресурсам Америки. Поэтому наш законопроект сужает предварительные предложения по иностранной помощи к критически важной военной помощи для Украины и Израиля. Международное сообщество имеет свободу и ресурсы для оказания важной гуманитарной помощи как Украине, так и Газе, и Соединенные Штаты должны предложить помощь в логистике ее доставки, если это необходимо", – отметили авторы письма-обращения в Палату представителей.

Их предложение заключается в направлении Пентагону для поддержки Украины около 47 млрд долларов, еще 10 млрд долларов предлагается выделить для Израиля, 5 млрд – для Индийско-Тихоокеанского региона. Любая гуманитарная помощь как для Украины, так и для Гази и других горячих точек исключена.

В то же время авторы внесли в законопроект положение о границе, в частности, возобновление политики "Остаться в Мексике" на один год.

Впрочем, Тhe Нill скептически оценивает перспективы поддержки упомянутого законопроекта Палатой представителей.

"Законопроект вряд ли получит достаточную поддержку. Демократы уже выливают на него холодную воду, призывая Джонсона рассмотреть законопроект, поддержанный в Сенате. А многие республиканцы заявили, что поддержат лишь тот законопроект, который включает все требования предложенного законопроекта о границе HR2", – пишет издание.

Также Тhe Нill напомнило, что недавно Фицпатрик в разговоре с журналистами отмечал, что готов был проголосовать за законопроект с теми объемами помощи, которые поддержали в Сенате. Однако, по его словам, он понимает сложную ситуацию, в которой оказался спикер Палаты представителей, учитывая требования части республиканцев.

Ранее сообщалось, что 13 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, включающий 60 млрд долларов помощи Украине. За проголосовали 70 сенаторов. Теперь его должна рассмотреть Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, уже успел подвергнуть критике законопроект, и дал понять, что не вынесет его на голосование. Сначала он требует решить вопрос границы.

Между тем, NBС News со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом работает над вопросом передачи Украине нового варианта ракеты ATACMS большей дальности. Они позволили бы Украине поражать цели в глубине временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

Напомним, несколько дней назад издание Bloomberg опубликовало материал, суть которого сводится к тому, что отказ помогать Украине стал бы одной из самых больших ошибок США.

Автор материала, колумнист Bloomberg и почетный профессор Школы перспективных международных исследований имени Генри Киссинджера при Университете Джонса Хопкинса Хэл Брэндс уверен: если Вашингтон не предоставит помощь Украине, это приведет к серьезным и глобальным последствиям, которые подорвут политику США на много лет вперед. Несмотря на то, что Европа оказывает значительную финансовую поддержку украинским войскам, она не может обеспечить необходимое боевое оборудование, которое на этот момент чрезвычайно важно для Украины.

Брендс напомнил, что Америка совершила много ошибок в своей внешней политике, а ее бездействие всегда приводило к еще большему количеству войн и смертей.