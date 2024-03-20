Прошли два года и двадцать пять дней войны. Линия фронта за прошедшие сутки изменилась мало, хотя россияне продолжают оказывать давление на некоторых направлениях.

Сегодня состоялся юбилейный (20-й) Рамштайн. Его вел министр обороны США Ллойд Остин. Мне откровенно было его жалко. Пожилой, отнюдь не блещущий здоровьем, заслуженный, боевой генерал и вполне приличный человек должен был играть роль, которую он совсем не предполагал когда-нибудь исполнить.

Ему нечего было предъявить его коллегам: США по прежнему не могут похвастаться тем, что они сохранили за собой роль лидера в поддержке Украины. 300 млн. долларов, которые они, поскребя по сусекам, набрали на прошлой неделе - это капля в море и точно не повод для гордости.

Вместо реальной помощи Остину осталось только твердить про "непоколебимую" поддержку и про то, что "мы не позволим Украине потерпеть поражение". Как понимать эту лукавую формулировку - совершенно непонятно. Что это такое: "не позволить потерпеть поражение" (при полном отсутствии реальной помощи)? Зачем так витиевато? Почему нельзя сказать: мы поможем Украине победить? Ан - нет… Значит нельзя так сказать. Поэтому и появляются такие казуистические формулировки.

Но ладно Остин. Он, в конце концов, человек подневольный, чиновник, у него есть начальство, и начальство его ставит перед фактом: помощи нет. И ты уж там как-нибудь сам выкручивайся. Все же понимают, что это не твое решение. Так что заговори им зубы, наобещай с три короба, скажи правильные слова поддержки…

Но вот вчера в Киев приехал американский сенатор, республиканец Линдси Грэм. До сих пор он считался "проукраинским политиком". Его очень любят украинские власти, и он с завидной регулярностью приезжает в Украину. В американских медиа пишут, что он в последнее время сблизился с Трампом и потому тем более интересно, что он привез украинцам в этот раз.

Его тезисы были фееричны. Во-первых, он сообщил, что американская помощь Украине, даже если она будет выделена, будет оформлена как кредит. Сенатор объяснил это тем, что у Америки и так огромный госдолг и к тому же есть проблема нелегальной миграции через границу с Мексикой.

У меня сразу возник вопрос: а сенатор эти два обстоятельства для себя только вчера выяснил? До сих пор Америка выделяла помощь Украине безвозмездно при том, что оба этих фактора уже давно имелись в наличии. Чего вдруг в этот раз именно они оказались решающими? До сих пор (до начала дружбы с Трампом) сенатор Грэм не считал что эти факторы как-то влияют на выделение помощи Украине. Ну ладно, в конце концов, кредит – так кредит.

Но, во-вторых, сенатор сообщил, что украинцы должны идти воевать начиная с 25 лет и вообще, он буквально требовал немедленно принять закон мобилизации (будто бы такой наказ ему дал провожавший его в Украину помощник Байдена по национальной безопасности Салливан). Причем он специально подчеркнул, что принятие закона о мобилизации Украина не должна ставить в зависимость от прохождения в Конгрессе США закона о помощи Украине.

Он прямо призвал украинцев "не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты…Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя… Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить!"

Я уже много раз писал: рано или поздно Запад поставит перед Украиной вопрос о том, что она должна выполнить свою часть неформального договора и выставить для войны необходимое количество солдат. В противном случае сама идея военной помощи со стороны Запада повисает в воздухе. Но моего воображения не хватило, представить себе что в реальности это требование озвучит представитель той страны, которая никакой помощи уже полгода как не оказывает! И будет ли оказывать - неизвестно.

Короче, если правда, что Линдси Грэм приехал в Киев чтобы передать весточку от Трампа, то весточка получилась какая-то замысловатая.

Может, конечно, я тупой, и не догоняю, что он хотел сказать, или он в паблик говорил одно, а на ушко Зеленскому шепнул другое, но я все равно так и не понял для чего идти в армию если воевать нечем? И как сражаться с врагом, если тот выстреливает в день 10 тыс. снарядов, а у тебя вместо снарядов сенатор Линдси Грэм с бездной идей насчет того как мужественно ты должен умереть за родину?

Я парень незамысловатый и мне гораздо понятнее сегодняшнее выступление канцлера Шольца. Сегодня на конференции "Европа 2024" он заявил, что "Дискуссию о том, что Германия мало поставляет Украине оружия невозможно превзойти по нелепости и она просто смешна. Германия является крупнейшим донором Украины в Европе (а теперь и в мире - АК) и на настоящий момент предоставила помощь на сумму в 28 млрд. евро. Никто за пределами Германии не понимает запала и ожесточенности, с которыми ведется эта дискуссия…

… Сегодня Европа сильнее чем два года назад. Путин должен знать, что его спекуляции на том, что мы не можем поддерживать Украину так долго как это необходимо, ошибочны. Он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран новый президент, который вместе с ним похоронит Украину. Он не должен рассчитывать на то, что в определенный момент мы не сможем мобилизовать достаточную поддержку. И когда Путин это поймет, тогда и возникнет ситуация, что нужно говорить о мире для Украины. Справедливом мире, а не мире под его диктовку. И в первую очередь он должен будет вывести войска."

И одновременно в Польше прошли переговоры на уровне министров обороны Германии и Польши, на которых было принято решение о создании коалиции по бронетехнике и снарядам для Украины.

И еще сегодня на Рамштайне было объявлено о новом пакете немецкой помощи в 500 млн. евро, и бельгийской помощи на 412 млн. евро. Там все те же снаряды, бронетранспортеры, ракеты для ПВО и т.д.

Вы знаете, грех, конечно, так говорить, но может быть и хорошо, что США никак не могут выделить Украине помощь. Потому, что если и говорить о пагубности американского гегемонизма, то именно в Европе это было виднее всего: европейские политики, под американской защитой, занимались чем угодно кроме решения действительно важных проблем. Но теперь, когда этот зонтик Америка сама убрала, Европа, наконец, просыпается. И я очень надеюсь на то, что она займет подобающее ей место в мировом табеле о рангах. И нет никаких причин, почему бы ей не быть в этом рейтинге первой. Как говориться, "спасибопутинузаэто".

А для Украины хорошая новость состоит в том, что устами канцлера Германии ей сказано, что даже если Трамп договорится с Путиным "похоронить Украину" (во что я лично не верю), то Европа все равно будет с ней до победы. У Европы хватит ресурсов помочь Украине даже в одиночку.

Слава Украине!

Сегодня, по решению Нетаньяху, израильская делегация вылетела в США чтобы провести переговоры о параметрах операции в Рафахе. На таких переговорах настаивал Байден. Видимо одного Шольца для "вразумления" Нетаньяху оказалось недостаточно.

Одновременно Трамп на каком-то предвыборном митинге заявил, что те американские евреи, которые голосуют за демократов - предатели Израиля. Тем самым он показал, какой будет политика в отношении всей ближневосточной проблематики, в случае его возвращения в Белый Дом. Кстати, справедливости ради, нужно сказать, что он был достаточно эффективен в ее решении.

Одновременно, Нетаньяху восстановил в полном объеме весь переговорный процесс о перемирии и освобождении заложников с посредниками ХАМАСа в Дохе. Такие дела…