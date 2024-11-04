'Давайте отделять мух от котлет': политолог объяснил, почему контакты между Украиной и РФ не следует расценивать как мирные переговоры. Видео

Публикация немецкого издания Die Zeit о якобы "мирных переговорах" по некоторым вопросам между Украиной и Россией – это не совсем некорректное трактование контактов, которые происходили уже давно. К примеру, переговоры для обмена военнопленными продолжаются (хотя и с паузами) с августа-сентября 2022 года.

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Эту статью иностранного издания прокомментировал для OBOZ.UA политолог Владимир Фесенко. "Давайте отделять мух от котлет", – сказал эксперт, объяснив, что у него есть несколько индикаторов того, что автор Die Zeit "недостаточно компетентен в том, о чем пишет".

"Там [...] все свалено в одну кучу. Все, разные переговоры, совершенно разные, которые идут реально. Некоторые переговоры идут и уже там наработан механизм давно, и они работают, знаете, как часы... Были некие сбои периодически, но переговорный механизм работает, невзирая на войну. Это обмен пленными", – заявил Фесенко.

В начале для этих контактов использовались посредники, но сейчас спецслужбы, военные и омбудсманы работают напрямую.

Политолог указал, что сбои, паузы – были, но все же обмены происходят почти каждый месяц и об этом говорят публично.

"Вот это один трек, он отдельно и уже давно существует. Второй трек, который реально существует тоже, это переговоры о возвращении украинских детей. О них мало известно. Есть информация, что они происходят при посредничестве Катара. Здесь и омбудсманы задействованы, некоторые посредники. В принципе тоже есть определенный результат", – сказал Фесенко.

По его мнению, эти контакты начались еще в 2023 году, это тоже не новая история.

Еще один вопрос, который описывался в статье Die Zeit, это энергетика. Здесь открытых и достоверных данных еще меньше.

Фесенко сообщил, что, возможно, такие переговоры могли произойти в Катаре еще в августе, но были сорваны. Россияне якобы обвинили Украину, потому что она начала Курскую операцию.

Также не состоялась и конференция по энергетическим вопросам в рамках подготовки ко Глобальному саммиту мира, которая планировалась в Катаре. Ее все же провели в конце августа, но в онлайн-режиме и, безусловно, без участия россиян.

Издание Financial Times не так давно написало, что якобы такие контакты идут, "попытки начать переговоры без конкретизации".

И здесь же было заявление президента Владимира Зеленского: что было бы желательно договориться о том, что обе стороны отказываются от ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

"То есть россияне не бьют по нашим стратегически важным энергетическим объектам (подразумеваются, прежде всего, атомные электростанции, их инфраструктура). И мы не бьем. И это может стать первым шагом к прекращению горячей фазы войны. Это прозвучало как предложение, хотя можно рассматривать как предупреждение россиянам: давайте либо договоримся, либо будете бить по нашим объектам – и мы будем бить по вашим электростанциям", – сказал эксперт.

Фесенко указал, что пока что массированных ударов по энергетике действительно нет. Но не исключено, что россияне ждут начала зимы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не ведет никаких переговоров с РФ, в том числе о прекращении ударов по энергетике.

– Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков также отрицал информацию Financial Times об этих переговорах.

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