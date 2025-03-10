Дания готова отправить миротворцев в Украину: важное заявление МИД

Если возникнет необходимость направить в Украину европейские миротворческие силы, Дания готова предоставить свои войска. Правительство и парламент страны достигли консенсуса по этому поводу для обеспечения будущего мирного урегулирования.

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Об этом заявили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. Их цитирует местное издание DR.

Как отмечается, главы датских МИД и Минобороны сегодня встретились с членами комитета по внешней политике парламента. В ходе встречи они выразили четкую позицию правительства по отправке миротворческих войск в Украину и получили поддержку от широкого круга парламентских партий.

"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребуют европейского присутствия, Дания готова это сделать", –сказал Расмуссен.

В то же время министр обороны Поульсен отметил, что конкретных планов отправки войск в Украину пока нет.

"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это проявление должной осмотрительности", – пояснил глава Минобороны Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, свою готовность отправить войска в Украину выразили Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, а теперь уже Дания. Пока еще не определились с таким решением Германия и Италия.

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