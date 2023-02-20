''Дайте Украине F-16'': Байдену в Польше подготовили особый месседж. Видео

В Польше днем 20 февраля готовятся встречать президента США Джо Байдена, прибывшего в Варшаву с официальным визитом. Встречать американского лидера будут важными месседжами.

Видео дня

На улицах Варшавы на электронных табло постоянно появляется надпись с требованием передать Украине современные истребители. Видео с очередным проявлением поддержки поляками украинцев появилось в сети.

На опубликованном видео видна улица Варшавы и установлено на обочине дороги электронное табло. На нем периодически вспыхивают гигантские слова: "Байден, дай F-16 Украине!"

Напомним, 20 февраля Байден внезапно посетил Киев. Пребывая в украинской столице, он анонсировал мощную поддержку Украины. В частности, американский президент заявил, что западным союзникам удалось собрать для украинской армии 700 танков, 2 тыс. бронемашин и не только.

Свой секретный визит в Киев Байден начал с Михайловской площади. Там под звуки воздушной тревоги в Киеве почтили память погибших защитников Украины.

В России известие о визите Байдена спровоцировало настоящую истерику, россияне требовали бомбежек украинской столицы.