ВОЗ заявила о росте количества смертей от COVID-19 в мире
В мире шестую неделю подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19, а также растет количество смертей – этот показатель на 11% больше по сравнению с прошлой неделей.
Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.
За последнюю неделю (29 марта – 4 апреля) было зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 71 тысячи новых смертей.
Лидером по смертности стала Юго-Восточная Азия. В этом регионе за семь дней рост составил 46%.
Далее следуют Северная и Южная Америка (15%), Восточное Средиземноморье (7%) и Европа (2%).
Карта распространения коронавируса в мире:
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения ранее заявил: то, что некоторые страны еще не начали вакцинацию среди медицинских работников и групп риска, – это "пародия".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что сейчас наихудшая ситуация с динамикой распространения коронавируса наблюдается в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.Она – на грани критичности.
По состоянию на утро вторника, 6 апреля, в Украине официально подтверждено 1 769 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 – обнаружены за прошедшие сутки, 508 – дети, а 338 – медики.