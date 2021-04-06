ВОЗ заявила о росте количества смертей от COVID-19 в мире

В мире шестую неделю подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19, а также растет количество смертей – этот показатель на 11% больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.

За последнюю неделю (29 марта – 4 апреля) было зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 71 тысячи новых смертей.

Инфографика ВОЗ covid19.who.int

Инфографика ВОЗ covid19.who.int

Лидером по смертности стала Юго-Восточная Азия. В этом регионе за семь дней рост составил 46%.

Далее следуют Северная и Южная Америка (15%), Восточное Средиземноморье (7%) и Европа (2%).

Данные по отдельным странам covid19.who.int

covid19.who.int

covid19.who.int

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения ранее заявил: то, что некоторые страны еще не начали вакцинацию среди медицинских работников и групп риска, – это "пародия".

Как сообщал OBOZREVATEL: